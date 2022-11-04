網紅煮菜超正！油鍋反射「真面目」露餡 本尊身分被踢爆
現在科技相當進步，不少人在使用智慧型手機拍照時，都會大開濾鏡，讓「自己變得不那麼自己」，甚至還可以變換性別，因此造成現今不少「照騙」事件。近日，中國一名抖音網紅「小美姐」就遭踢爆，本尊其實是一個大叔，引起網友熱烈討論。
中國抖音上有一名網紅名為「小美姐」，其擁有32.5萬的粉絲群眾，所拍攝過的影片，加總讚數高達500多萬，而影片主題大多都是料理美食的部分，雖然有做菜步驟，但都僅是透過畫面切換加上配音來鋪陳影片流程，雖然從未露臉，但因為大頭貼是女生加上又是「姐」，讓不少人都認為做菜的肯定是一名正妹。
不過，日前卻有眼尖網友發現，小美姐做菜的鐵鍋因為有強烈打光，導致油鍋反射出人影，仔細一看做菜的人竟然是一位「裸著上身的大叔」，虎背熊腰的身材跟大頭貼的女子相差甚遠，不曉得是以濾鏡抑或使用別人照片經營抖音。
消息曝光後，不少網友紛紛朝聖推理「看起來也沒什麼在掩飾欸？還是本來就故意這樣經營啊？很多片都露餡了啊」、「小美姊=中年男子！」、「感覺是老婆策劃，老公煮菜欸？是這樣嗎」、「看來不開直播證明一下是不行了」、「推直播解釋一下吧，而且每次都裸上身幹嘛哈哈」、「男的應該是小美哥吧？就算是老婆策劃，老公也是煮菜的啊」、「油鍋都把性別照射出來了呢！」（編輯：張嘉哲）