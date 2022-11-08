麻油雞只會加高麗菜？爸丟「1物」點亮冬天：白飯秒配3碗
日前就是24節氣的「立冬」，俗話總說「立冬補冬，補嘴空」，許多人都會在立冬當天進補，會吃麻油雞、薑母鴨等滋補身體，尤其現在即將進入冬天，不少人又開始嘴饞懷念起那寒冷冬天來一碗熱湯的舒暢感。而就有網友分享麻油雞湯應該加入的配料不僅僅只有高麗菜，貼文引發廣大迴響。
一名男網友在臉書社團「廚藝公社」貼文指出「麻油雞大家都會煮，但千萬不要只記得要放高麗菜，加個香煎荷包蛋，保證整鍋更好吃，白飯也配不停」只見貼出的照片，麻油雞湯打破一般加入高麗菜以及米血的既定印象，改加入荷包蛋也別有一番風味，讓人看得垂涎三尺。
貼文一出，網友紛紛回應「這鍋料理我從小阿嬤就這樣煮給我吃」、「天啊！看到貼文，冬天又快到了」、「只要加入荷包蛋我可以秒配三碗白飯，超爽的」、「只要煮這道，我家一鍋白飯都不夠，大家猛配」、「超爽的吃法！我家也都會加入荷包蛋」。
另外，也有內行的婆媽分享「如果有加荷包蛋可以再放麵線，更香更好吃，也不用煮白飯，這一鍋炒個青菜就能當一餐」、「可以搭配白飯跟麵線，蛋半熟的蛋汁流入，真的好吃」、「我阿嬤都會再加麵線進去，一大鍋大家吃的非常開心！」（編輯：張嘉哲）