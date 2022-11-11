雙11買什麼？必搶「5大重點」：咖啡、速食、追劇都半價

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習慣喝超商咖啡的民眾，每天必來一杯的話，喝原價就太傷本了，今天正是補充寄杯的好時機，四大超商都推出「半價咖啡」，只要低於原價6.8折以下都可考慮入手，至於5折就更不用猶豫了，但要留意兌換期限，萬一逾期沒喝完，是用原價來扣除已喝杯數，反而不划算。《NOWnews》咖啡折扣包算好各家咖啡平均單價，便宜多少一目了然，首推7-11大杯濃萃美式買11送11；全家醇黑厚可可飲2杯60元，最多買10杯無限期寄杯；大杯仙女紅茶44杯1111元，若使用自備杯（囤茶磚）每杯最低20元。
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二、追劇省一半
影音串流平台漸成主流，每年最低回饋幾乎都是在雙11，所以一年一度續約的好日子就是今天。龍頭Netflix始終都沒雙11促銷，Disney+登台第二年，今年也未祭出雙11優惠。而IQIYI 愛奇藝日前已結束年費5折早鳥價990元，目前到11月14日前買一年特價是1190元，6折價不無小補。另一亮點則是韓綜很多的friDay影音，祭出買180天送180天+12張電影券，平均每月收看成本約100元，可兩帳號共享分攤成本。
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三、低單上蝦皮
蝦皮購物在今天狂灑折扣券和免運券，想搶到8.5折券很看手氣，無腦消費就是把免運券用一用，把握今天把近期有缺的低單價小物都買齊，像是25元知母時餵藥器、37元洗碗槽濾網，0元起就免運費，不用再硬湊免運門檻，且1張蝦皮免運券能結帳5筆不同賣場的訂單，今天發5張，等於最多可用於25個賣場免運。
四、高單賺回饋
不知道要買什麼，那就買自己有缺的東西就好，如果是早已計畫要買的商品，尤其是高單價，在今天比價後下手，會多了電商平台、支付加碼、導購網站等多重回饋，那就真的是「買到賺到」。但不要迷失在一片破盤必買文案中，有些商品只是先調回建議售價，再喊出看似很殺的組合折扣，藉此產生極大價差，誘使消費者衝動購物，事實上只比平時賣價小省幾百元，反而浪費了寸土寸金的居住空間來囤積物品。可利用BigGo、FindPrice等比價網站，輸入品名、型號就能了解目前各通路行情，以及過去90天歷史價格比較。
五、餐飲吃起來
今天忙到沒時間大採買，又想體驗雙11好康，那就吃吧！餐飲業者、連鎖速食、手搖飲都在今天開跑雙11優惠，東西可以不買、飯總是要吃，用銅板價吃飽一頓也是小確幸。爭鮮今天吃11盤現折1盤、麥當勞APP花10積分抽半價雞塊、肯德基「6炸雞＋6蛋撻」333元、頂呱呱自由選3點心99元（呱呱包＋地瓜薯條＋紅茶雪泥＝99元），連星巴克都有買1送1。
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消費最忌為買而買，別有「以後可能用得到」的想法，十之八九放到長灰塵。也要留意時間成本，花了大把時間簽到、搶紅包、搶折價券，如果只為了省幾十元，付出的心力搞不好比基本工資時薪還低。至於尿布、衛生紙、濕紙巾、餐巾紙等用量極大的日耗品，也要考量家裡閒置空間大小，想想一坪房價多少，再衡量值不值得囤滿一年份。