圍爐大戰！寒舍集團米其林級年菜曝光　佛跳牆藏整顆鮑魚

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍請客樓
蟬聯米其林二星殊榮的「請客樓」，今年最令人印象深刻的莫過於經典好菜「魚膠鮑魚佛跳牆」，主廚團隊精選美洲花膠中質量最好的「蝴蝶膠」、智利八頭鮑魚、干貝等食材，歷經4小時蒸煮，以爆香扁魚為高湯底，甕底依序放入炸芋頭、排骨、中層以豬蹄筋、魚皮誘發濃郁魚膠膠質，頂部再鋪滿魚膠、鮑魚與干貝，醇香味濃頂級享受。最令人訝異的是，裡面竟使用整顆鮑魚，用料相當實在，品嚐一口果然讓人驚艷。魚膠鮑魚佛跳牆售價15,800元。
📍辰園
喜來登飯店粵菜餐廳「辰園」則是由主廚康智翔、燒臘主廚楊華廣聯手推出佳評如潮的「福兔迎祥年菜組」，匯聚明爐烤鴨、蜜汁叉燒、玫瑰油雞、溏心烏魚子等廣式燒味拼，配上蟹粉長年菜、上湯龍蝦伊麵、清蒸龍虎斑鮮露、羊肚菌花膠鮮鮑烏雞湯等。其中燒臘叉燒組合最令人震驚，連不太敢吃鴨肉的記者，實際嚐過後都想再來一份！「福兔迎祥年菜組」每組8888元。
📍寒舍食譜
艾美酒店的「寒舍食譜」今年推出推出「金燦迎年」米其林外賣年菜與新春禮盒，由店內廚藝團隊嚴選珍稀食材，純手工悉心打造經典粵式年菜，每道3,280元起，以及年節人氣伴手禮每組599元起，特別推薦粵式奢華珍寶盆菜、佛跳牆與鮑魚西施牛，亦推出適合小家庭的海陸4人分享餐，以及象徵步步高昇的富貴三糕禮盒及蘿蔔糕XO醬禮盒等。
即日起到2023年1月3日前，完成付款「金燦迎年」米其林外賣年菜與新春禮盒，享9折早鳥優惠。此外，館內同步販售過年必備的冷凍料理包，包含滋補養生的寒舍食譜雞粥、養氣山藥燉全雞與黑潮海鮮蟹湯等，價格自690元起。更多資訊可上艾美酒店、喜來登大飯店官網查詢。
圓山大飯店
今年圓山大飯店看準邊境解封後，闔家團圓熱潮肯定更旺，趁早推出3道由國宴級師傅親製團圓菜色。
⭐包羅萬象盆菜(Combo Pot 澎湃鍋)
由榮獲2022亞太十大名廚金獎的金龍餐廳香港籍主廚許耀光，由於許耀光長期定居台灣又享推廣香港菜色，因此今年研發了廣式必備「包羅萬象盆菜(Combo Pot 澎湃鍋)」，其中菜色包含南乳風五花肉、鵝掌、鮑魚、花膠、烏蔘、瑤柱、文昌雞、烤鴨、金蠔…等豐富食材一層疊一層地由上至下擺放，每一道菜都意喻吉祥富貴，料理方式既保留傳統廣式圍村風格，豐富佐料可謂「年菜之王」，單品售價8,888元(6人份)。
⭐東海遊龍霸王鍋Seafood Pot 師父鍋
由擁有三十多年江浙料理資歷的圓苑餐廳戴立承主廚精心推出的獨家私房年菜「東海遊龍霸王鍋Seafood Pot 師父鍋」，這道戴主廚以當季新鮮蔬果做為湯頭，結合大海中的鐵甲武士-特選上等龍蝦、沙公蟹及鮑魚等珍貴食材入鍋，經三小時的慢燉細熬，熬出海鮮食材的鮮甜，起鍋前靈魂料包胡椒、香菜提味點綴，層次更顯豐富。單品售價6,888元(6-8人份)。
⭐花膠鮑魚佛跳牆（VPN Pot 翻牆鍋）
由宴會廳李湘華主廚精心烹製，首選老母雞、金華火腿、後腿肉細火慢燉八小時，待其化成濃潤的「上湯」湯底，匯集南非活鮑魚、蹄筋、冬菇、瑤柱、曼波魚皮等高檔食材，以及頂級養生花膠等山珍與海味於一鍋的宴席大菜，湯頭濃郁、鮮甜滑順，口味豐富營養卻無負擔。單品售價3,888元(4-6人份)。