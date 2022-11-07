圍爐加菜！圓山飯店「3大國宴年菜」澎湃曝光　早鳥打9折

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第二道則是由擁有三十多年江浙料理資歷的圓苑餐廳戴立承主廚精心推出的獨家私房年菜「東海遊龍霸王鍋Seafood Pot 師父鍋」，這道戴主廚以當季新鮮蔬果做為湯頭，結合大海中的鐵甲武士-特選上等龍蝦、沙公蟹及鮑魚等珍貴食材入鍋，經三小時的慢燉細熬，熬出海鮮食材的鮮甜，起鍋前靈魂料包胡椒、香菜提味點綴，層次更顯豐富。單品售價6,888元(6-8人份)。
第三道「花膠鮑魚佛跳牆（VPN Pot 翻牆鍋）」，由宴會廳李湘華主廚精心烹製，首選老母雞、金華火腿、後腿肉細火慢燉八小時，待其化成濃潤的「上湯」湯底，匯集南非活鮑魚、蹄筋、冬菇、瑤柱、曼波魚皮等高檔食材，以及頂級養生花膠等山珍與海味於一鍋的宴席大菜，湯頭濃郁、鮮甜滑順，口味豐富營養卻無負擔。單品售價3,888元(4-6人份)。
圓山獨家限定年菜即日起至11/30止預訂任一道年菜即享「好禮大放送」，除早鳥優惠9折、宅配免運費服務外，每道還贈送象徵和平、幸運、吉祥與富貴「圓」滿的多功能、時尚「Grand Bunny圓兔包」專屬保冷袋(原價值1,200元)，可肩背及手提的雙重功能，環保又實用。此外，凡購買任一道年菜即贈送「圓山御廚調味珍鮮」一盒(價值900元/500g)。國宴御廚年菜使用圓山大飯店與知名廠牌豆油伯醬油伯、台鹽、高記醋品等企業合作開發出「圓山御廚無添加健康三寶」內含多種圓山大飯店特製的天然調味品，五大保證：無味精、無香料、無色素、無防腐劑、無食品添加物，讓你吃團圓飯零負擔。
除了圓山大飯店推年菜系列，尾牙季也悄悄到來，大直英迪格酒店與蟬連兩年米其林推薦的南村私廚共同研製「中西合璧眷村宴」，祭出紅燒肉刈包、一品佛跳牆、河南蒸麵等8道經典好菜，加上大直英迪格拿手的西式料理碳烤溫莎拉佐培根油醋、麵線大蝦佐橙香防風草醬，中西合璧10人桌菜搶攻年末尾牙市場，11/10起即可預訂尾牙或是團圓飯檔期；活動期間（到2023/03/10）到大直英迪格點用「中西合璧眷村宴」每桌23800元起，每桌還加贈紅酒或白酒2瓶，現場啤酒等軟性飲料無限暢飲，有尾牙、團圓飯需求的企業或民眾不妨參考，2023年就吃點不一樣的吧！