避踩兩岸法規！富邦金出脫哈爾濱銀行持股 金管會這麼說
針對富邦金控旗下富邦人壽2014年斥資87億元，認購哈爾濱銀行的股票，上市後股價跌幅已達9成，傳出為避踩兩岸投資法令地雷，只好認賠出脫。對此，富邦金今（15）日也證實，而且為出脫手上持股，已透過投行探詢可能的鉅額交易對象。
富邦人壽是在2014年3月以2.89億美元、約新台幣87億元，取得大陸哈爾濱銀行普通股7.03%，但當年哈爾濱銀行每股還有港幣2.45元，現在只剩港幣0.29元，跌幅達9成，也酥此，日前富邦被要求參與增資，但卻傳出金管會發文要求壽險海外投資不應負增資義務，富邦人壽為避免踩到法令地雷，決定認賠出脫持股。
對此，富邦金今日也證實，依據中國大陸有關商業銀行股權管理暫行辦法規定，持有商業銀行股份總額達5%以上的主要股東，應當根據監管規定承諾於必要時向商業銀行補充資本。不過，根據金管會2018年8月22日的函令意旨可知，保險業從事大陸地區證券集中市場的股票交易，不宜負有增資義務的限制。
也因此，富邦金說，自2020年起因無法配合中國大陸法規出具股東持續增資承諾函，除已持續在公開市場上逐步賣出哈爾濱銀行股票外，並已透過投行探詢可能的鉅額交易對手。
金管會今日也表示，富邦人壽持有哈爾濱銀行股權超過5%以上，因為是在港股的集中市場買賣股票，屬財務性投資，不須經金管會同意，但富邦金控是富邦人壽母公司，這次認賠金額很高，富邦金應負有督導責任，金管會將了解狀況後再對外報告。