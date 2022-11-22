獨／壽司郎人氣TOP 10鮭魚過半霸榜 「冠軍」卻被它搶去
壽司郎下半年新店狂開，讓各地網友在官方粉專大讚「吃！起！來！」、終於「不用跑那麼遠了」。繼鮭魚之亂後，今年再度以「30號生日的30歲壽星」全桌7折、爆量食材「疊疊樂」、超佛破盤價「鮭魚3貫40元」，引起消費者熱烈迴響。《NOWnews今日新聞》獨家揭曉壽司郎今年2022年最新「全台Top 10」人氣排行榜，雖然國人最愛吃的鮭魚佔了半數，但冠軍令人跌破眼鏡！竟是「茶碗蒸」靠著大小通吃成為第一名。
壽司郎下半年7月至今狂開新店，包括高雄岡山樂購廣場店、台灣東部首家宜蘭站前店、台中北屯松竹店、新北新店中興路店，最新桃園第2家壽司郎則將於11/25(五)進駐台茂購物中心4樓，開幕推出限定「厚切中腹60元」及限量滿額贈；單筆消費滿300元以上、 並於台灣壽司郎官方臉書按讚，即可獲得壽司郎桃園台茂店限定資料夾乙個。消息一出便引來粉絲讚聲「好棒噢噢 桃園這陣子就開了中壢、台茂」，「這間好吃！種類多」。
而《NOWnews今日新聞》獨家掌握壽司郎今年2022年最新「全台Top 10」人氣排行榜，為大家揭曉全民壽司必吃清單。
2022壽司郎「全台TOP 10」」人氣排行榜：
1、茶碗蒸
2、鮭魚起司
3、鮮蝦3貫
4、鮪魚
5、炙燒明太子鮭魚
6、生鮭魚
7、北海道牛奶霜淇淋
8、鮭魚
9、生鮭魚
10、醬烤日本產貝柱
從排行榜上看得出光是國人最愛吃的鮭魚，就有「鮭魚起司、炙燒明太子鮭魚、生鮭魚、鮭魚、生鮭魚」5種之多，霸榜佔了半數；不得不說每回祭出優惠或相關活動，的確是鮭魚最能成功吸引消費者青睞。但「2022壽司郎全台TOP 10」的「冠軍」卻令人跌破眼鏡，今年統計一整年下來，大家到壽司郎最愛點用的竟是「茶碗蒸」。
嫩滑如布丁的壽司郎「茶碗蒸」，網友最愛它吃得到鮮蝦、雞肉、香菇及貝柱等豪華配料；還被粉絲認證「真的有料」，堪稱壽司郎的神級副餐。據了解，「茶碗蒸」因為大人、小孩、甚至老人都喜歡，尤其家族或朋友到門市用餐，常常席間一有人喊聲就會全場都加1，是大小通吃的討喜菜色，難怪奪下人氣第一名。有趣的是，總被網友推崇是必吃隱藏菜單的甜點，果然有「北海道牛奶霜淇淋」上榜，打敗不少美味壽司。