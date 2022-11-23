世足挺巴西！Mr.Wish海尼根0.0手搖免費 贏球第2杯10元
世足賽如火如荼開踢，昨（22）日阿根廷爆冷輸給沙烏地阿拉伯，今晚期待德國日本交手。手搖飲品牌也瘋狂參賽，繼清原開賣「5公分足球麻糬」引爆話題，今（23）日Mr.Wish攜手海尼根力挺巴西隊，請出內馬爾在手搖飲上踢球，還推出「海尼根0.0系列」3款零酒精特調，打造風味不同的蜂蜜奶油／法式葡萄／荔枝烏龍飲品，並推出三重優惠回饋，即日起於門市購買「每杯送10元」商品抵用券，32強至4強每逢巴西隊勝利「第2杯10元」優惠，最終若巴西隊奪冠、買過的「海尼根0.0系列」飲品通通由Mr.Wish買單。
記者蕭涵云/台北報導
響應世足賽，Mr.Wish鮮果茶玩家與海尼根攜手推出「海尼根0.0系列」3款零酒精新品，每款都加入完整鋁罐330ml海尼根0.0零酒精，嚴選蜜蜂工坊 100%純蜜製成綿密奶蓋，「蜂蜜奶油」酒感明顯、散發啤酒花的香氣；「荔枝烏龍」以手工蜜熬荔枝果泥搭配小焙烏龍，是會回甘的「大人系茶酒」風味；不喜歡酒感太重的人，推薦酸甜適中的「法式葡萄」，加入法式葡萄果泥與海尼根0.0零酒精，打造類調酒等級的手搖飲，還有豐富葡萄嚼感，甚是討喜。
Mr.Wish並以巴西隊球星、背號10號的內馬爾作為靈感，打造3款不同顏色的限定杯身與封口膜，邊喝手搖飲、邊看世足賽相當熱血。還為「海尼根0.0系列」3款零酒精特調大手筆推出三重優惠回饋。
即日起至全台Mr.Wish門市購買「海尼根0.0」系列，蜂蜜奶油／法式葡萄／荔枝烏龍3款零酒精飲品，「每杯送10元」商品抵用券，買越多送越多；而且世足賽32強至4強期間，只要每逢巴西隊贏得勝利，你訂線上平台即享「指定商品(L)第2杯10元」優惠（一個會員享有2張券，限門市自取）。
最後若巴西隊順利奪冠，12/19～12/31消費者可持11/18～12/15購買「海尼根0.0系列」飲品之實體發票和購買明細單，至門市將回饋「商品等值90元VIP現金券」，買幾杯就回饋幾杯，簡直通通免費爽喝，也太太大方。
另外，芋頭霸主清原芋圓主aka甜品專賣店，致敬卡達世界盃浮誇推出「直徑5公分的足球麻糬」，巨萌外型有模有樣，口感更是Q彈，分別有濃郁芝麻醬、帶顆粒花生兩種口味，不管是冰品、甜湯、或手搖飲料都可以39元加購；還推出「足球燒麻糬」熱血開吃，竟用抹茶粉和紅豆模擬出球場草皮及紅土飛揚的情境，從足球到球場通通可以吃下肚，就算不是球迷也都被圈粉。