星巴克「全品項買1送1」倒數4天 7-11印小白單喝到明年
今天感恩節超多美食優惠不要錯過！大家別忘了還有星巴克年末「全品項買1送1」優惠，即日起至11/27剩下倒數4天，「2022 愛・Sharing 換好禮」活動，在官網挑戰遊戲、獲得雪鈴金幣並領取序號，就能到7-11門市ibon印出小白單，爽喝星巴克買1送１，小白單最晚需於2023/1/1前在ibon印出；飲品兌換時間至2023/1/31止，等於優惠可以喝到明年。
記者蕭涵云/台北報導
星巴克年末優惠「全品項買1送1」，即日起至11/27，登入「2022 愛・Sharing 換好禮活動」官網挑戰遊戲，進入我的雪鈴金幣單元查看「兌換紀錄」，就會顯示「星巴克好友分享券」序號頁面，可領取序號。再到7-11門市以ibon印出小白單，持單於活動時間內，至星巴克門市購買兩杯大杯(含)以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯就由星巴克招待！
提醒大家，優惠序號每日有限量1,428個，送完為止。而且小白單需於2023/1/1前就要在ibon印出；但飲品兌換時間可至2023/1/31止。換言之，把握這倒數4天的挑戰時間，就可以累積「全品項買1送1」一直喝到明年。
而且星巴克外送也有好康優惠，即日起至11/25，於foodomo外送平台推出2大飲品買1送1。活動期間內每周三、四、五可享「專屬好友分享」，鎖定最後11/24、11/25這2天，全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的「那堤」或「焦糖瑪奇朵」，都可享有「買1送1」優惠。
另外，摩斯漢堡也推出「咖啡週年慶」活動，即日起至11/30，到店消費兩杯中杯拿鐵咖啡享優惠價110元，或購買中杯摩斯咖啡可享11元優惠價加購第二杯；MOS Order App「安心取溫馨送」咖啡量購組合優惠，大杯摩斯咖啡或拿鐵咖啡通通「買10送10」，也各有「買5送3」的方案可選。