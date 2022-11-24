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感恩節12大速食優惠！麥當勞「買1送1」　甜甜圈10入299

▲今天感恩節爽吃速食優惠！麥當勞APP刮刮樂「買1送1」、繼光香香雞「買大送中」、Mister Donut甜甜圈「任選10入299元」、達美樂無條件披薩「外帶半價」及「外送買1送1」、21世紀風味館「整隻烤雞天天79折」，漢堡王「牛肉堡買1送1」、肯德基炸雞優惠等12家速食好康就看這一篇。（圖／翻攝自肯德基FB）
▲今天感恩節爽吃速食優惠！麥當勞APP刮刮樂「買1送1」、繼光香香雞「買大送中」、Mister Donut甜甜圈「任選10入299元」、達美樂無條件披薩「外帶半價」及「外送買1送1」、21世紀風味館「整隻烤雞天天79折」，漢堡王「牛肉堡買1送1」、肯德基炸雞優惠等12家速食好康就看這一篇。（圖／翻攝自肯德基FB）

記者蕭涵云/綜合報導

今（24）日感恩節爽吃速食優惠啦！包括最嗨的麥當勞APP刮刮樂一日限定「買1送1」、繼光香香雞「買大送中」、Mister Donut甜甜圈「任選10入299元」，還有達美樂無條件披薩「外帶半價」及「外送買1送1」、21世紀風味館「整隻烤雞天天79折」，漢堡王祭出5款「買1送1」爽吃牛肉堡、肯德基則有「6炸雞＋3蛋撻＋3可樂」379元等6套世足賽炸雞優惠，《NOWnews今日新聞》一次幫大家整理好12家好康優惠，一篇掌握划算美食不吃虧。

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麥當勞：APP刮刮樂一日限定「買1送1」

11/24感恩節當天，麥當勞APP一日限定「食分感謝」，挑戰專屬任務刮刮樂，就有機會獲得「金黃地瓜條買1送1」、「買BLT安格斯牛肉堡送金黃地瓜條」、「買凱薩辣脆鷄沙拉送台灣鮮榨柳丁汁」等好康。

即日起至12/20，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿33元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「Y2022」，即享6塊麥克鷄塊或經典美式（冰／熱）或酥嫩鷄翅「買1送1」，人氣最高的麥克雞塊相當於買6送6。提醒贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。

肯德基：「6炸雞＋3蛋撻＋3可樂」379元等6套炸雞優惠

肯德基大推6套世足賽炸雞優惠餐，最便宜139元起從個人餐吃到多人分享餐。套餐內含有瓶裝可樂的話，還有機會抽中「梅西可樂瓶」！
「40210」：6咔啦脆雞＋3原味蛋撻＋3百事可樂(小)＝優惠價379元
「40366」：咔啦雞腿堡＋四塊上校雞塊＋原味蛋撻＋百事可樂(小)＝優惠價139元
「40411」：3咔啦脆雞＋3原味蛋撻＋3百事可樂(小)＋3青花椒香麻脆雞＝優惠價399元
「40404」：2咔啦脆雞＋香酥脆薯(小)＋原味蛋撻＋百事可樂(小)＝優惠價149元
「40359」：2咔啦脆雞＋咔啦雞腿堡＋8塊上校雞塊＋2百事可樂(小)＝優惠價259元
「50363」：8咔啦脆雞＋2咔啦雞腿堡＋6原味蛋撻＋百事可樂(瓶)＝優惠價729元

Mister Donut：甜甜圈「任選10入299元」

11/24(四)～11/28(一)限5天，Mister Donut超狂感恩購物節優惠，甜甜圈「任選10入299元」，平均一顆不到30元，超划算銅板價一定要吃爆。提醒優惠限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品；限當場一次領取，優惠不得併用。且於7-ELEVEN門市市Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用。

繼光香香雞：「買大送中」！3樣台味點心加購價99元

11/24～11/27、12/1～12/4連續兩週末星期四至星期日共限8天，繼光香香雞「買大送中」，只要買大份香香炸雞，即贈中份香香炸雞兌換券（12/5起可兌換）；而且12/8起憑週年慶兌換券，炸滷米血、酥炸蝦捲1支、田字薯餅、甜心地瓜球，任選3樣加購優惠只要99元，還有全新炸滷米血、酥炸蝦捲上市。

21世紀風味館：「整隻烤雞天天79折」

21世紀風味館整個11月慶祝感恩節，即日起至11/30整個月無條件祭出「整隻烤雞天天79折」，烤全雞優惠價348元（原價440元）現省92元！重點是，折扣好康是網購、外送、現場門市全部都適用。

頂呱呱：「一斤雞」209元限時回歸！地瓜薯條等3種加價購45元

11/23～11/27限5天，頂呱呱「一斤雞」全台頂呱呱門市、外送雙平台回歸開吃，經典原味雞塊600g門市現場優惠價209元、外送平台優惠價272元；還可搭配3種銅板超值加價購，包括地瓜薯條、1份甜甜包2入＋經典泡菜1盒或日式煎茶2瓶，加購只要45元。提醒每人每次限購2份、加購上限任選10組；限門市現場及外送平台購買（劍潭店不參與），不適用APP及電話預約點餐。

摩斯漢堡：炸雞點心盒339元

摩斯漢堡推薦多人聚餐的點心盒，「2和風炸雞＋6摩斯雞塊＋黃金夯地瓜(S)＋2冰紅茶(L)」339元；或「12摩斯雞塊＋3和風雞腿塊＋2薯條(S)＋2黃金夯地瓜(S)＋2台灣冰綠茶(無糖)(L)」也是339元。

即日起至12/31摩斯漢堡「咖啡週年慶」，使用MOS Order App「安心取溫馨送」，大杯摩斯咖啡與拿鐵咖啡都是「買10送10」、也有「買5送3」等量購優惠可以選。

漢堡王：5款「買1送1」爽吃牛肉堡

漢堡王11月歲末年終「霸王省」優惠長達50天5折起，即日起至12/20，最新5款「買1送1」，包括脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、超人氣起司醬洋蔥圈牛肉堡，到中杯百事可樂、辣薯球通通買1送1；銅板價超值選最低49元可吃經典脆雞堡、55元嗑大份洋蔥圈，還有8塊雞塊＋大份薯條及8塊雞塊＋中份辣薯球都是特價99元。三層犇牛、重磅培根牛肉等個人超省餐通通100元起；雙人激省餐最便宜150元就開吃。網訂滿額輸入折扣碼，再送中份辣薯球或洋蔥圈。

拿坡里：微辣「超級戰斧雞腿」優惠價

拿坡里把戰斧雞腿越級升等為「超級戰斧雞腿」，增量51％後每隻雞腿都超過半斤重！即日起至12/5，拿坡里炸雞專賣店限定，微辣4隻超級戰斧雞腿特價411元，直接下殺69折；微辣2隻超級戰斧雞腿，特價229元。提醒可先致電預訂餐點，或是線上訂餐並完成付款，再到店取餐。

達美樂：無條件「外帶披薩半價」　外送買1送1

達美樂不分時段或平假日，不分大小任何口味都是無條件「外帶披薩半價」；每週一、二、六還有限定大小披薩通通「買1送1」優惠（以二者當中，原價價位高者計價）。

必勝客：「炸魚番薯比薩」抽手足球遊戲盒

必勝客力挺世足賽，舉辦第一屆「必勝盃台英炸物大PK」，推出限定「雙濃起司炸魚番薯比薩」，訂購就可抽純手工製作、只送不賣的限量「必勝客手足球遊戲盒」珍藏版。

bb.q CHICKEN：平日限定「半雞外帶」送可樂

bb.q CHICKEN響應世足賽，11/22～11/30推出平日限定「半雞獨享餐」還免費贈氣泡飲料一杯，黃金炸雞299元，調味半雞349元。提醒每人每日限購一份，南昌聯合店、雙連店、松山店、信義通化店不適用。

▲麥當勞感恩節11/24當天一日限定「食分感謝」活動，官方APP開刮「買1送1」，買BLT安格斯牛肉堡還送金黃地瓜條。並攜手數位藝壇「台灣之光」吳哲宇打造公益時尚，堪放官網免費下載以生成藝術共同打造NFT等級「愛心雲端捐」個性潮圖，3個系列共15款可選。（圖／麥當勞提供）
▲麥當勞感恩節11/24當天一日限定「食分感謝」活動，官方APP開刮「買1送1」，有機會獲得「金黃地瓜條買1送1」、「買BLT安格斯牛肉堡送金黃地瓜條」。（圖／麥當勞提供）
▲2022 FIFA卡達世界盃足球賽開戰爽吃美食優惠，肯德基大推6套世足賽炸雞優惠餐，最便宜139元起，爽嗑「6炸雞＋3蛋撻＋3可樂」只要379元，還有機會抽中「梅西可樂瓶」！麥當勞粉專留言抽「麥當勞世足賽限定襪」剩最後一日。（圖／翻攝自肯德基FB）
▲2022 FIFA卡達世界盃足球賽開戰爽吃美食優惠，肯德基大推6套世足賽炸雞優惠餐，最便宜139元起，爽嗑「6炸雞＋3蛋撻＋3可樂」只要379元，還有機會抽中「梅西可樂瓶」。（圖／翻攝自肯德基FB）
▲11/24(四)～11/28(一)限5天，Mister Donut「甜甜圈任選10入299元」。（圖／Mister Donut提供）
▲11/24(四)～11/28(一)限5天，Mister Donut「甜甜圈任選10入299元」。（圖／Mister Donut提供）
▲繼光香香雞感恩節送出優惠最大檔週年慶，11/24～11/27、12/1～12/4限8天，繼光香香雞「買大送中」配世足賽剛剛好；憑週年慶兌換券，炸滷米血、酥炸蝦捲1支、田字薯餅、甜心地瓜球，任選3樣加購優惠只要99元，還有全新炸滷米血、酥炸蝦捲上市。（圖／香繼光提供）
▲繼光香香雞感恩節送出優惠最大檔週年慶，11/24～11/27、12/1～12/4限8天，繼光香香雞「買大送中」配世足賽剛剛好；憑週年慶兌換券，炸滷米血、酥炸蝦捲1支、田字薯餅、甜心地瓜球，任選3樣加購優惠只要99元，還有全新炸滷米血、酥炸蝦捲上市。（圖／香繼光提供）
▲21世紀風味館11/1～11/30無條件祭出「整隻烤雞天天79折」。（圖／翻攝自21風味館FB）
▲21世紀風味館11/1～11/30無條件祭出「整隻烤雞天天79折」。（圖／翻攝自21風味館FB）
▲披薩尺寸到底應該怎麼算？有店員稱「2個5吋」披薩比9吋大，還「免費多送1吋」？網友Roy在Twitter推特曝光國小數學「圓面積的計算公式」打臉店家。（圖／翻攝自達美樂披薩FB）
▲達美樂無條件披薩「外帶半價」及「外送買1送1」。（圖／翻攝自達美樂披薩FB）

麥當勞感恩節「買1送1 」明限期開刮　買牛肉堡送地瓜條

繼光香香雞感恩節限8天「買大送中」　任選3點心99元划算

Mister Donut感恩節優惠！甜甜圈限5天「任選10入299元」

天涼也要吃！GODIVA巧克力霜淇淋「第2支半價」只有3天

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