5大速食慶雙12！肯德基6夯品「買1送1」　漢堡王省110元

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肯德基將於12/6～12/19連續14天，祭出雙12「歲末經濟學，雞省年終狂歡慶」下殺5折起優惠，包括4塊上校雞塊、香酥脆薯、草莓起司冰淇淋大福、玉米濃湯、LAVAZZA熱義式咖啡、百事可樂6大人氣夯品「買1送1」；大推11款個人經濟套餐只要99元～155元，「花生起司雞柳捲＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」才99元；4組雙人經濟餐6折起，「2咔啦脆雞＋咔啦雞腿堡＋2原味蛋撻＋2無糖茉莉綠茶(小)」222元；還有會員專屬優惠「5咔啦脆雞＋2香酥脆薯(中)＋6原味蛋撻＋2可樂(小)」只要429元。
漢堡王：12月優惠加碼！最高現省110元 滿額送辣薯球或洋蔥圈
漢堡王「歲末必嗑霸王省」最新5款「買1送1」爽吃3種牛肉堡，包括脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、超人氣起司醬洋蔥圈牛肉堡通通買1送1；銅板價超值選最低49元可吃經典脆雞堡、55元嗑大份洋蔥圈；三層犇牛、重磅培根牛肉等個人超省餐通通100元起；雙人激省餐最便宜150元就開吃。
而且12/2～12/12連續11天加碼優惠，購買華堡、安格斯套餐最高現省110元！官網預訂還能享有「優惠碼」滿額禮，官網消費滿199元，輸入優惠碼「BKSALE」送中份辣薯球；消費滿399元，輸入優惠碼「BK399」送中份洋蔥圈。
繼光香香雞：「買大送中」最後一天！任選3樣點心加購優惠99元
繼光香香雞感恩節送出全年度優惠最大檔週年慶，今12/4迎接最後一天，人氣繼光香香雞「買大送中」，只要買大份香香炸雞，即贈中份香香炸雞兌換券（12/5起可兌換）。更好康的是，12/8起憑週年慶兌換券，還可享任選3樣「指定台味點心」加購價99元，包括炸滷米血、酥炸蝦捲1支、田字薯餅、甜心地瓜球都可以挑選，任選3樣加購優惠百元有找只要99元。
達美樂：外送披薩「買1送1」無條件免運費
達美樂期間限定外送免運費到今天，無論外送大披薩、小披薩通通「買1買1」超優惠，而且現在訂購還享無條件外送費0元，在家就能爽吃披薩美味，把握最後時機手刀下訂。
頂呱呱：免費加入會員送雞腿 VIP全年不限次「消費9折」起
頂呱呱集團大舉推出會員制度，現在免費入會就送「原味雞腿」兌換券；12/1起開放付費升級「KWA KWA VIP」早鳥優惠價499元，即可享有2023年度消費「不限次數9折起」回饋，每週二消費點數加碼2倍福利（不限品牌）；同時贈送價值810元的超值禮包，可免費享用呱呱包、地瓜薯條、招牌醬油油麵（並盛），及生日禮85折券，100元抵用券等11張，每個月還能領取專屬集團優惠券。