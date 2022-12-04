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5大速食慶雙12！肯德基6夯品「買1送1」　漢堡王省110元

▲雙12優惠來狂歡，肯德基下殺5折起、6大人氣夯品「買1送1」；漢堡王「歲末必嗑霸王省」不只有買1送1，12月優惠加碼最高現省110元；頂呱呱免費加入會員送雞腿，VIP全年不限次「消費9折」起。繼光香香雞「買大送中」倒數最後一天，達美樂外送披薩「買1送1」無條件免運費也到今天。（圖／NOWnews資料照片）
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記者蕭涵云/綜合報導

年終超多優惠省荷包！雙11買不夠，雙12馬上來狂歡，肯德基下殺5折起、6大人氣夯品「買1送1」；漢堡王「歲末必嗑霸王省」不只有買1送1，12月優惠加碼最高現省110元；頂呱呱現在免費加入會員送雞腿，VIP全年不限次「消費9折」起。還有划算速食優惠倒數整理，繼光香香雞「買大送中」最後一天，達美樂外送披薩「買1送1」無條件免運費也到今天，饕客們把握時間爽吃優惠囉。

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肯德基：6大夯品「買1送1」超殺優惠曝光

肯德基將於12/6～12/19連續14天，祭出雙12「歲末經濟學，雞省年終狂歡慶」下殺5折起優惠，包括4塊上校雞塊、香酥脆薯、草莓起司冰淇淋大福、玉米濃湯、LAVAZZA熱義式咖啡、百事可樂6大人氣夯品「買1送1」；大推11款個人經濟套餐只要99元～155元，「花生起司雞柳捲＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」才99元；4組雙人經濟餐6折起，「2咔啦脆雞＋咔啦雞腿堡＋2原味蛋撻＋2無糖茉莉綠茶(小)」222元；還有會員專屬優惠「5咔啦脆雞＋2香酥脆薯(中)＋6原味蛋撻＋2可樂(小)」只要429元。

漢堡王：12月優惠加碼！最高現省110元　滿額送辣薯球或洋蔥圈

漢堡王「歲末必嗑霸王省」最新5款「買1送1」爽吃3種牛肉堡，包括脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、超人氣起司醬洋蔥圈牛肉堡通通買1送1；銅板價超值選最低49元可吃經典脆雞堡、55元嗑大份洋蔥圈；三層犇牛、重磅培根牛肉等個人超省餐通通100元起；雙人激省餐最便宜150元就開吃。

而且12/2～12/12連續11天加碼優惠，購買華堡、安格斯套餐最高現省110元！官網預訂還能享有「優惠碼」滿額禮，官網消費滿199元，輸入優惠碼「BKSALE」送中份辣薯球；消費滿399元，輸入優惠碼「BK399」送中份洋蔥圈。

繼光香香雞：「買大送中」最後一天！任選3樣點心加購優惠99元

繼光香香雞感恩節送出全年度優惠最大檔週年慶，今12/4迎接最後一天，人氣繼光香香雞「買大送中」，只要買大份香香炸雞，即贈中份香香炸雞兌換券（12/5起可兌換）。更好康的是，12/8起憑週年慶兌換券，還可享任選3樣「指定台味點心」加購價99元，包括炸滷米血、酥炸蝦捲1支、田字薯餅、甜心地瓜球都可以挑選，任選3樣加購優惠百元有找只要99元。

達美樂：外送披薩「買1送1」無條件免運費

達美樂期間限定外送免運費到今天，無論外送大披薩、小披薩通通「買1買1」超優惠，而且現在訂購還享無條件外送費0元，在家就能爽吃披薩美味，把握最後時機手刀下訂。

頂呱呱：免費加入會員送雞腿　VIP全年不限次「消費9折」起

頂呱呱集團大舉推出會員制度，現在免費入會就送「原味雞腿」兌換券；12/1起開放付費升級「KWA KWA VIP」早鳥優惠價499元，即可享有2023年度消費「不限次數9折起」回饋，每週二消費點數加碼2倍福利（不限品牌）；同時贈送價值810元的超值禮包，可免費享用呱呱包、地瓜薯條、招牌醬油油麵（並盛），及生日禮85折券，100元抵用券等11張，每個月還能領取專屬集團優惠券。

▲今天感恩節爽吃速食優惠！麥當勞APP刮刮樂「買1送1」、繼光香香雞「買大送中」、Mister Donut甜甜圈「任選10入299元」、達美樂無條件披薩「外帶半價」及「外送買1送1」、21世紀風味館「整隻烤雞天天79折」，漢堡王「牛肉堡買1送1」、肯德基炸雞優惠等12家速食好康就看這一篇。（圖／翻攝自肯德基FB）
▲肯德基12/6～12/19連續14天，祭出雙12「歲末經濟學，雞省年終狂歡慶」下殺5折起優惠，包括4塊上校雞塊、香酥脆薯、草莓起司冰淇淋大福、玉米濃湯、LAVAZZA熱義式咖啡、百事可樂6大人氣夯品「買1送1」。（圖／翻攝自肯德基FB）
▲漢堡王12月還加碼雙十二超殺套餐優惠。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王12月還加碼雙12超殺套餐優惠。（圖／漢堡王提供）
▲繼光香香雞感恩節送出優惠最大檔週年慶，11/24～11/27、12/1～12/4限8天，繼光香香雞「買大送中」配世足賽剛剛好；憑週年慶兌換券，炸滷米血、酥炸蝦捲1支、田字薯餅、甜心地瓜球，任選3樣加購優惠只要99元，還有全新炸滷米血、酥炸蝦捲上市。（圖／香繼光提供）
▲繼光香香雞感恩節送出優惠最大檔週年慶，繼光香香雞「買大送中」；憑週年慶兌換券，炸滷米血、酥炸蝦捲1支、田字薯餅、甜心地瓜球，任選3樣加購優惠只要99元，只到今天。（圖／香繼光提供）

最夯平價小火鍋！六扇門新品椒心濃奶鍋「買1送1」限3天

星巴克耶誕數位體驗「買1送1」爽喝29天　cama全店85折

全家開燒肉店！280元起「限2天9折」　白飯味噌湯吃到飽

頂呱呱推「會員制」入會送雞腿　VIP全年不限次消費9折起

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