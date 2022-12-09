天冷狂吃火鍋！醫點名3項「高熱量地雷」別碰：不胖都難
氣溫逐漸降低，火鍋也變得熱門，但火鍋雖然美味又暖胃，卻處處藏著熱量陷阱，新北板橋土城長庚整形外科李秉勳醫師就表示，要吃火鍋又要苗條，除了挑選低卡及原型食物之外，也要記得避開3樣地雷，才能吃得安心又健康。
編輯中心/綜合報導
李秉勳醫師透露，火鍋的隱藏熱量陷阱多，隨便一盤五花肉就容易「爆卡」，湯底配上肉片、火鍋料更是隨隨便便就超過1000大卡，「想不發胖都難！」那麼吃火鍋又想維持好身材該怎麼辦呢？重點就是挑選低卡及原型食物，「如果沒時間運動又想要快速瘦身，也可以考慮抽脂手術，抽出的自體脂肪可以回填胸部、蘋果肌，算是CP值頗高！」
而新北板橋亞東醫骨科醫師陳鈺泓也指出，體重過重會影響骨頭健康，造成膝關節壓力大，因此火鍋料仍要聰明吃，他也點名了火鍋中隱藏的發胖陷阱，第一項就是肉類，8片豬五花（約160g）就要614大卡，8片牛五花（約160g）也要518大卡，建議大家可以多吃瘦肉、白肉取代肥肉、紅肉。
第二樣火鍋高熱量陷阱則是加工火鍋料， 8顆貢丸要392大卡、8顆花枝丸要360大卡、8顆燕丸要248大卡、8顆蛋餃要208大卡，100g甜不辣則是要200大卡。最後則是甜品，光是2球巧克力冰淇淋就要220大卡，100cc可樂則是51大卡，提醒大家在吃火鍋時，仍要注意熱量，避免冬天過後不知不覺發福。（編輯：賴禹妡）
【本文獲臉書粉絲團《質感良醫 李秉勳 我的專業你的自信 新北板橋土城長庚整形外科》授權】