元元控前樂天女孩偷錢！反遭求償100萬 最終判決結果曝
元元（本名吳婕安）2020年控訴閨密、前樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員陳甯亞（Mia）偷錢，陳甯亞認為自己形象受損，提民事訴訟反向元元求償100萬元，並要求元元公開道歉。一審認定元元免賠，陳女不服上訴，高等法院最新判決駁回上訴，維持原判，元元免賠確定。
編輯中心/綜合報導
回顧本案，陳甯亞指控，元元在前年4月到7月不斷在IG發表不實言論詆毀她，導致她形象受損、工作受影響，求償100萬元；對此，元元反擊表示，陳甯亞先前曾為自己的偷竊行為公開道歉，但不久後又刪除道歉聲明，行為反覆，加上陳甯亞散布貶損她的言論，導致她被輿論謾罵，為了自清才發表關於對方的言論，內容都是基於親身經歷及朋友轉述的事實。
法官審理後認定，元元發表的言論的確是親身經歷以及朋友轉述，主觀評論意見表達，並無不法侵害陳甯亞名譽權；且陳女確曾自承有竊取元元財物，向元元求償100萬元無理由，判決陳甯亞敗訴，元元免賠。
而陳甯亞上訴後，高院仍然維持一審法官判決，認為陳確實自承偷錢，且先詆毀元元，元元以自身經驗並結合網路資訊發言，不存在妨害名譽一說，駁回陳甯亞的上訴，元元免賠確定。（編輯：倪浩軒）