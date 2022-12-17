冬天好冷食慾暴增？營養師「4秘訣」安心吃：想瘦靠自己

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不僅如此，高敏敏也分享6種能「增加飽足感」的食物：
1、黑咖啡：可提神、助代謝、燃燒脂肪、抗氧化等，建議早上或是運動前飲用，熱量低還能促進代謝，但記得適量。
2、綠茶：可抗氧化、調節血脂肪、抑制膽固醇及糖類吸收，並減緩血糖上升速度、幫助燃脂。
3、水：人體血液中有70%是水分組成，而身體會不斷排出水分，所以多喝水很重要。多喝水不只能加強代謝，還可以降低食慾。
4、優質蛋白質：人體的皮膚、指甲、毛髮等，都需要蛋白質的營養才能構成，而足夠的蛋白質可以增加飽足感、增肌減脂。
5、各色蔬菜：含有膳食纖維的蔬菜可以增加飽足感，也能幫助腸道健康、增加免疫力。
6、低GI水果：肚子餓或嘴饞時，可以多吃低GI水果，幫助補充營養並抑制飢餓感。
高敏敏總結，建議民眾想吃東西時不要壓抑，適量來盤水果、喝杯豆漿、牛奶優酪乳、雞胸肉等都可以，但切記不要放縱自己吃空熱量食物，如炸物、加工食品、甜點，多攝取蔬菜、低卡原型食物才是營養健康的重點。此外，若等大腦感覺到餓了才進食，身體會吸收過快，按時定量攝取、維持餐餐均衡不過飽才是較好的飲食習慣。
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