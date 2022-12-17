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冬天好冷食慾暴增？營養師「4秘訣」安心吃：想瘦靠自己

▲天氣越冷、食慾相對也越大，營養師高敏敏教授4招讓民眾能對飲食更有規劃。（示意圖／翻攝pixabay）
▲天氣越冷、食慾相對也越大，營養師高敏敏教授4招讓民眾能對飲食更有規劃。（示意圖／翻攝pixabay）

記者張志浩/綜合報導

12月進入冬天後越來越冷，今（17）日更是迎來首波寒流，入夜北部低溫可能僅剩攝氏8度，然而天氣越冷、食慾相對也越大，對有減肥需求或進行飲食控制的民眾肯定是一大折磨，對此營養師高敏敏表示，其實包括餐前喝湯、細嚼慢嚥，都能增加飽足感，養成運動習慣及充足的睡眠則是能降低食慾，且不建議等餓了才去吃飯，身體反而吸收更快，按時定量攝取、維持餐餐均衡不過飽，才是較好的飲食習慣。

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高敏敏指出，冬天想降低食慾，除了進食內容、吃飯順序很重要，建議可以在餐前先喝湯，除了能增加飽足感，還可以減少熱量攝取、促進腸胃消化和吸收。食用餐點時應細嚼慢嚥，延長吃飯時間能讓大腦有飽足感，減少進食份量；此外，充足睡眠可抑制脂肪囤積，當睡眠不夠就會提高飢餓感，導致暴飲暴食，最後若想要維持身材，維持運動習慣很重要，除了能燃燒脂肪，也可以降低食慾。

▲（圖／翻攝自臉書「高敏敏營養師」）
▲營養師高敏敏表示，餐前喝湯、細嚼慢嚥，都能增加飽足感，養成運動習慣及充足的睡眠則是能降低食慾。（圖／翻攝自臉書「高敏敏營養師」）
不僅如此，高敏敏也分享6種能「增加飽足感」的食物：

1、黑咖啡：可提神、助代謝、燃燒脂肪、抗氧化等，建議早上或是運動前飲用，熱量低還能促進代謝，但記得適量。

2、綠茶：可抗氧化、調節血脂肪、抑制膽固醇及糖類吸收，並減緩血糖上升速度、幫助燃脂。

3、水：人體血液中有70%是水分組成，而身體會不斷排出水分，所以多喝水很重要。多喝水不只能加強代謝，還可以降低食慾。

4、優質蛋白質：人體的皮膚、指甲、毛髮等，都需要蛋白質的營養才能構成，而足夠的蛋白質可以增加飽足感、增肌減脂。

5、各色蔬菜：含有膳食纖維的蔬菜可以增加飽足感，也能幫助腸道健康、增加免疫力。

6、低GI水果：肚子餓或嘴饞時，可以多吃低GI水果，幫助補充營養並抑制飢餓感。

高敏敏總結，建議民眾想吃東西時不要壓抑，適量來盤水果、喝杯豆漿、牛奶優酪乳、雞胸肉等都可以，但切記不要放縱自己吃空熱量食物，如炸物、加工食品、甜點，多攝取蔬菜、低卡原型食物才是營養健康的重點。此外，若等大腦感覺到餓了才進食，身體會吸收過快，按時定量攝取、維持餐餐均衡不過飽才是較好的飲食習慣。

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師 》授權，版權所有，非經授權不許轉載】   

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