冬天愛吃鍋！最詳細「火鍋熱量圖鑑」曝　記5點嗨吃不胖

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一、湯底（每1000ml，大約是一鍋個人鍋的湯底份量）
起司牛奶鍋1650kcal
麻辣鍋 1415kcal
石頭火鍋580kcal
酸菜白肉鍋 500kcal
豆腐鍋 440kcal
臭臭鍋440kcal
藥膳鍋330kcal
海鮮鍋130kcal
昆布鍋30kcal
二、主食
白飯（碗） 280kcal
王子麵（50g／包） 249kcal
蒸煮麵（65g／塊） 217kcal
冬粉（40g／把） 140kcal
烏龍麵（180g／份）120kcal
三、沾醬（每30g）
沙茶醬 219kcal
豆瓣醬 54kcal
醬油 27kcal
辣椒醬 25.5kcal
烏醋 10.5kcal
四、飲料（約200ml）
可樂 102kcal
蘋果汁 94kcal
汽水 84kcal
可爾必思 58kcal
無糖茶 0kcal
此外，高敏敏加碼分享5招健康吃鍋的方法：
1、少油烹調
冬天薑母鴨、麻油雞極受歡迎，但都會添加酒類調味，建議減少酒和麻油的用量，使用「半水酒」方式烹調，飲用前也可將浮油刮除，減少油脂攝取。
2、必加蔬菜
建議加入蔬菜類下去熬煮，增加膳食纖維的攝取。
3、輕醬料，避開稠醬料
建議以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥為主加入少許醬油，當然享用最原味的口感，也是最好的選擇。
4、少吃加工食品
以原型食材為主，避免吃入蛋餃、魚餃、丸子、蟹肉棒、油豆腐等加工製品，可以以蔬菜、魚肉、雞肉、海鮮、豆腐等為主。
5、量身打造聰明補
高敏敏建議可參考自身身體狀況進補，一般人可以青菜為主、肉品為輔，高血壓患者建議避開酒類湯底及醬料，以免血壓過高；糖尿病患者則要注意攝取量，少吃高油食材；腎臟病友要留意肉類和湯底的鉀含量。（編輯：李惠婷）
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