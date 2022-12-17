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冬天愛吃鍋！最詳細「火鍋熱量圖鑑」曝　記5點嗨吃不胖

▲冬天愛吃鍋，營養師高敏敏曝光最詳細的火鍋熱量圖鑑。（示意圖／photoAC）
▲冬天愛吃鍋，營養師高敏敏曝光最詳細的火鍋熱量圖鑑。（示意圖／photoAC）

編輯中心/綜合報導

近期氣溫直降，不少人趁著這時大啖火鍋暖身子，但鍋物中的熱量及鈉含量，往往超過人體一天所需，營養師高敏敏提醒，若選錯湯底和配料，很可能「暖在心裡，胖在身上」。

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高敏敏16日於臉書發出超詳細的「火鍋熱量圖鑑」，以下依序從湯底、主食、沾醬和飲料的熱量皆詳細列出：

▲高敏敏分享火鍋熱量圖鑑。（圖／高敏敏 營養師 臉書）
▲高敏敏分享火鍋熱量圖鑑。（圖／高敏敏 營養師 臉書）
一、湯底（每1000ml，大約是一鍋個人鍋的湯底份量）

起司牛奶鍋1650kcal

麻辣鍋 1415kcal

石頭火鍋580kcal

酸菜白肉鍋 500kcal

豆腐鍋 440kcal

臭臭鍋440kcal

藥膳鍋330kcal

海鮮鍋130kcal

昆布鍋30kcal

▲冬天吃火鍋少不了主食與沾醬，高敏敏列出各項目的熱量。（圖／高敏敏 營養師 臉書）
▲冬天吃火鍋少不了主食與沾醬，高敏敏列出各項目的熱量。（圖／高敏敏 營養師 臉書）
二、主食

白飯（碗）　280kcal

王子麵（50g／包）　249kcal

蒸煮麵（65g／塊）　217kcal

冬粉（40g／把）　140kcal

烏龍麵（180g／份）120kcal

三、沾醬（每30g）

沙茶醬　219kcal

豆瓣醬　54kcal

醬油　27kcal

辣椒醬　25.5kcal

烏醋　10.5kcal

四、飲料（約200ml）

可樂　102kcal

蘋果汁　94kcal

汽水　84kcal

可爾必思　58kcal

無糖茶　0kcal

此外，高敏敏加碼分享5招健康吃鍋的方法：

1、少油烹調

冬天薑母鴨、麻油雞極受歡迎，但都會添加酒類調味，建議減少酒和麻油的用量，使用「半水酒」方式烹調，飲用前也可將浮油刮除，減少油脂攝取。

2、必加蔬菜

建議加入蔬菜類下去熬煮，增加膳食纖維的攝取。

3、輕醬料，避開稠醬料

建議以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥為主加入少許醬油，當然享用最原味的口感，也是最好的選擇。

4、少吃加工食品

以原型食材為主，避免吃入蛋餃、魚餃、丸子、蟹肉棒、油豆腐等加工製品，可以以蔬菜、魚肉、雞肉、海鮮、豆腐等為主。

5、量身打造聰明補

高敏敏建議可參考自身身體狀況進補，一般人可以青菜為主、肉品為輔，高血壓患者建議避開酒類湯底及醬料，以免血壓過高；糖尿病患者則要注意攝取量，少吃高油食材；腎臟病友要留意肉類和湯底的鉀含量。（編輯：李惠婷） 

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師 》授權，版權所有，非經授權不許轉載】   

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