鬧鐘「賴床式設法」危害健康？醫師曝2後果：毀生理時鐘

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該研究調查後發現，「57% 的人實際上，都會被鬧鐘叫了兩次。而女性又比男性高50%，此外夜貓子和年輕人倍鬧鐘叫兩次以上的頻率更高」。
不過這種鬧鐘設法，反而會讓身體更疲倦，研究發現「多個鬧鐘，響了又停，停了又響，這種斷斷續續鬧鐘，根本就是在剝奪人體的睡眠過程，鬧鈴響了，再次入睡，未進入深度睡眠狀態，又硬是被叫醒，只會讓你起床的時候，頭腦變得更加昏昏沉沉的。經常這樣擾亂睡眠，的生理時鐘，對健康有害的。」
研究也發現，長期被鬧鐘影響之下，身體會冒出2大後果：
1. 注意力不足
這是最常見的。長期處於鬧鐘驚醒，代表你的睡眠周期，無法完成，從而影響情緒和正常工作狀態，而出現，你的日常生活類似腦霧狀態，注意力不集中，容易疲倦、頭痛問題等狀況。
2. 慢性疾病，急性惡化
你如果有慢性疾病例如高血壓，心血管疾病，長期突然被鬧鐘驚醒，人的血壓和心率，還有腎上腺素都會迅速上升的，這樣長期反覆刺激下，會給自己身體的心血管帶來壓力，而增加了高血壓和心臟病併發症的高風險。
該如何才能避免上述情況發生，黃軒醫師則建議良好的起床方式是利用晨光、燈光、輕音樂等，能睡到自然醒最好。晚上睡覺前，窗簾可以留一條縫隙，早上陽光照進來，光線會刺激視網膜上的感光器，並向大腦發送甦醒信號，血清素會使身體代謝速度加快，就會伴隨生物時鐘「叫醒」你，如此就避免鬧鐘帶來的驚嚇感。
也可以在床頭放一盞定好時鐘的調光檯燈，並設定逐漸從微到亮。房間內光線會喚醒人的視覺系統，傳遞信號給腦部，啟動四肢活動，這也是一種自然醒來方式。
若真的想用鬧鐘，建議鬧鈴選擇自然界聲音，如清脆鳥叫、流水聲，並記得調低音量。如此，聽覺系統就會逐漸喚醒大腦，輕柔的音樂鬧鈴也能減小起床壓力。
睡到自然醒無疑是最好的方式！黃軒表示，若能早睡、不熬夜，要自然醒其實不是問題。「每天固定時間睡覺和起床，就可以訓練身體在固定時間醒過來，根本不需要任何鬧鐘。」（編輯：潘毅）