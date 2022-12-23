把捷運站當健身房！長髮妹等車「原地做棒式」 北捷發聲
現代人重視健康，多有吃健康餐、上健身房的習慣。近期網路上流傳一張照片，是位長髮女子在台北捷運等車時，耐不住性子，直接在站台角落趴下做棒式「平板支撐」運動，旁若無人的姿態令眾人看傻，北捷也對此照片做出3點回應。
編輯中心/綜合報導
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》中分享照片，畫面中是名長髮女子在捷運站內做平板支撐運動的畫面，鏡頭前的路人對這幕頗感驚奇，頻頻回頭，但該女這不浪費時間的精神感動了原PO，直讚「不要再說自己時間不夠，看看這位姐姐多麼認真生活！」。
網友回覆「仔細看。 這女人太狠了」、「剛剛掉的5元滾去哪了？」、「等時間，練核心，追劇。時間管理大師」、「健身房不是一個地點，而是一種心態」、「一言不合就棒式」。
因該照片在網路上爆紅，據《三立新聞網》報導，北捷針對此事做出3點回應：
一、本案經查疑似為紅線車站，且最近並未獲旅客反映類似情形。
二、依照旅客須知，旅客在捷運範圍內不得有坐、臥於車廂、車站地板、設備或設施上之行為，經勸導不聽，本公司得拒絕運送。
三、呼籲旅客，如見其他旅客任何異常行為，在列車上透過車門旁通話器，或在車站通知站務人員，將派員立即處理。（編輯：李惠婷）