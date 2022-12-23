每週四都能下賽道，「週週跑跑俱樂部」正式成立，致力降低賽道活動門檻

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自龍潭賽車場走入歷史後，喜愛賽道駕馭的朋友，想要進到賽車場練車，不是苦無場地，就是進場收費高昂，難以負擔；而台灣車輛改裝品業極負盛名，且熱衷賽車運動的臺灣柏釧企業股份公司，除持續參與賽車運動外，也積極培育新生代車手，並且為了能讓更多人接觸賽車運動，特成立「週週跑跑俱樂部」，藉由與賽車場協議，固定包下每週四全天時段，用以舉辦「週週跑跑俱樂部全民賽道日」，將參與賽道駕馭活動的門檻降低，不僅讓愛車人可以用相對實惠費用進賽車場練車，同時「週週跑跑俱樂部」也具有由速邑國際賽車學校組成的特約教練群，提供參與賽道日的朋友進行諮詢與付費教學，進一步傳承賽車經驗與技巧，以利帶動整體賽車風氣。
參加「週週跑跑俱樂部全民賽道日」的下場條件並不嚴苛，條件如下：
- 年滿18歲或持有中華賽車會車手執照
- 自備汽車或300cc以上大型重機 (其他車種請私訊FB粉絲專頁)
- 車輛須通過麗寶噪音檢測
- 重機車手須全程配戴「全罩式安全帽」、「連身皮衣」、「長版賽車手套」、「車靴」
- 四輪車輛下場人員(僅限駕駛一人)須全程配戴3/4式安全帽(敞篷車須配戴全罩式安全帽)
- 當日有效之特定活動險 (須於活動前一天13:00前完成報名匯款。)
- 當日有效之練車券
基本上對賽車與賽道活動有些了解的朋友，對於「週週跑跑俱樂部」的整體規劃與收費都感到十分「佛心」，而且除了給予個人練車的管道外，「週週跑跑俱樂部」後續也會針對車隊與車輛相關產業需求，研擬相關方案，讓更多人可以有更多機會盡情地於賽道內奔馳，以及活化賽車場的使用率，創造多贏局面。