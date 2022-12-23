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每週四都能下賽道，「週週跑跑俱樂部」正式成立，致力降低賽道活動門檻

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

為推廣賽車運動，與提倡安全場域操駕樂趣，在台灣車輛改裝品業極負盛名的臺灣柏釧企業股份公司，於2022年12月23日假臺北君悅酒店舉辦「週週跑跑俱樂部」記者會，並將自2023年1月5日起、每週四都在臺中麗寶國際賽車場 G2 賽道，舉辦「週週跑跑俱樂部全民賽道日」活動。

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自龍潭賽車場走入歷史後，喜愛賽道駕馭的朋友，想要進到賽車場練車，不是苦無場地，就是進場收費高昂，難以負擔；而台灣車輛改裝品業極負盛名，且熱衷賽車運動的臺灣柏釧企業股份公司，除持續參與賽車運動外，也積極培育新生代車手，並且為了能讓更多人接觸賽車運動，特成立「週週跑跑俱樂部」，藉由與賽車場協議，固定包下每週四全天時段，用以舉辦「週週跑跑俱樂部全民賽道日」，將參與賽道駕馭活動的門檻降低，不僅讓愛車人可以用相對實惠費用進賽車場練車，同時「週週跑跑俱樂部」也具有由速邑國際賽車學校組成的特約教練群，提供參與賽道日的朋友進行諮詢與付費教學，進一步傳承賽車經驗與技巧，以利帶動整體賽車風氣。

參加「週週跑跑俱樂部全民賽道日」的下場條件並不嚴苛，條件如下：

  1. 年滿18歲或持有中華賽車會車手執照
  2. 自備汽車或300cc以上大型重機 (其他車種請私訊FB粉絲專頁)
  3. 車輛須通過麗寶噪音檢測
  4. 重機車手須全程配戴「全罩式安全帽」、「連身皮衣」、「長版賽車手套」、「車靴」
  5. 四輪車輛下場人員(僅限駕駛一人)須全程配戴3/4式安全帽(敞篷車須配戴全罩式安全帽)
  6. 當日有效之特定活動險 (須於活動前一天13:00前完成報名匯款。)
  7. 當日有效之練車券
「週週跑跑俱樂部」自採會員制，每年會費為12萬元，會員單節練車費用為1,000元，PIT租借費用則為2,000元，並可於賽車場內享有三輛車免費停車優惠，以及教練教學優惠價等專屬好處，而非會員每節練車費用為5,000元，讓想要享受賽道駕馭樂趣的朋友，有了更為系統化的接觸機會，且「週週跑跑俱樂部全民賽道日」活動皆固定於每週四舉行，讓想參與者可以更輕易地規劃時間行程，而且若非遇到不可抗力因素無法舉辦，「週週跑跑俱樂部」仍會另尋時間，將當周未辦的賽道日活動補回，以確保讓車友「週週跑跑」、全年共可有52天可下賽道的承諾。

「週週跑跑俱樂部」將致力降低賽道活動門檻，打破高價迷思。
「週週跑跑俱樂部」將致力降低賽道活動門檻，打破高價迷思。
基本上對賽車與賽道活動有些了解的朋友，對於「週週跑跑俱樂部」的整體規劃與收費都感到十分「佛心」，而且除了給予個人練車的管道外，「週週跑跑俱樂部」後續也會針對車隊與車輛相關產業需求，研擬相關方案，讓更多人可以有更多機會盡情地於賽道內奔馳，以及活化賽車場的使用率，創造多贏局面。

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