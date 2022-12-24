世界唯一，最優雅之Bugatti Chiron Profilée即將拍賣

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2020年時Chiron Pur Sport，是除了更名的特殊款之外，保留Chiron命名基礎的車款中外型最為猛暴的一款，有著寬達6英尺的尾翼，以及全新的鎂合金輪圈，並且為了賽道奔馳做了一系列創新精進，但與所有Bugatti所推出的車款相同，都很快地銷售一空。此時，有消費者提出是否能推出一款能有Chiron Sport 的性能，但在造型上更顯優雅，不那麼張牙舞爪的版本。
因此Bugatti在 2020 年秋季開始設計和開發了Chiron Profilée，只是Bugatti打造一輛Chiron Profilée後，還是沒有把他排入Chiron計畫生產500輛的車型版本清單中，造就了當前唯一一輛的Chiron Profilée，事隔兩年後，Bugatti認為這輛美麗的超跑值得被收藏，因此，決定將它拍賣售出，而拍賣活動將由著名的RM Sotheby's執行。
Chiron Profilée有著有別於其他Chiron衍生版本的獨特造型，完全是量身訂製，尤其是車尾配置了固定的翹尾式固定尾翼，在經過精密空氣動力計算，以及配合車尾下分流器也經過重新設計後，都提供車速達380km/h時足夠的下壓力，以及搭配自車頂向後延伸車頂擾流通道，可有效地透過空氣流動將引擎室熱氣自引擎蓋上方的散熱孔抽出，提供更好的散熱效益。同時，Chiron Profilée在車頭的馬蹄狀水箱護罩的面積也有所加大，有助於為冷卻系統導入更多冷空氣。
Chiron Profilée依舊搭載可輸出1,500PS之W16引擎，但傳動要短Chiron Sport 短15%，讓它可在2.3秒自靜止加速到100km/h，5.5秒內加速到200km/h，極速達380km/h。此外，底盤也經過重新調校，與 Chiron Sport 相比，彈簧剛性增加了10%，後懸吊負外傾角增加 50%，都強化了過彎操控能力。
獨一無二的Chiron Profilée，採用了專為其開發的Argent Atlantique 原色，並在車身下緣直接顯露出炭纖維鈑件原來的紋路，並採用Bleu Royal Carbon塗裝，再搭配專屬樣式的輪圈，而車頭最具代表性的馬蹄狀水箱護罩則是以拋光鋁件呈現。
進入Chiron Profilée車內，使用真皮、碳纖維與實心鋁等材質建構奢華陳設，每個部件都是經過數小時以手工精緻而來；Chiron Profilée是Chiron家族中首度在車內使用編織皮革的一款，包括在車門飾板、鞍座兩側等部位採用總計超過2,500米的皮革條編織成複雜但美麗的樣貌；Profilée的座椅採用 Gris Rafale 和深藍色皮革包覆，並在頭枕繡有〝Air Parade〞字樣，中控台飾板則是以黑色陽極氧化處理，並鑲嵌有 Profilée 標誌。