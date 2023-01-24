鳥蛋商機2／鵪鶉業納管後推CAS和產銷履歷　讓消費者安心

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商毓銘解釋，由於地方審核較為繁瑣，申請合格需要半年以上的時間。另外，在鵪鶉飼養上一直有「土地擴建」的狀況，許多飼養戶會因為養殖需求自行加蓋禽舍，卻沒有及時補照，也都需要在這期間一併完成。
農委會畜牧處家禽生產科則表示，目前已針對彰化、嘉義兩地辦理「登記說明會」，也有地政士在場提供個別農民問題輔導，如果個案問題較為複雜，涉及重繪建圖或環境風險評估等，農委會也提供每間鵪鶉飼養場，最高4萬元的行政補助。
而過去鵪鶉尚未納為指定家禽的時代，飼養戶仍須根據各縣市的自治條例，申請使用執照，也必須符合相關的衛生與管理法規，而且陳盈豪也提到，過去由各縣市自行管轄，法規要求各有不同，現在有中央準則統一遵守，儘管有農民表示，政府規範繁瑣會讓他們綁手綁腳，不過陳盈豪仍認為，納管後等同於變成「國家隊」，政府就有管理的責任，對產業來說利大於弊。
納管後資源挹注豐 仍須先做好教育
現在，農民除了可以申請農業政策的貸款之外，養殖設備、加工製程也得以獲得改善。商毓銘說：「像去年就有農民拿到溫控設備、還有噴霧系統、風扇等，都可以讓養殖環境更好。」另外在飼養、管理上，也會導入專家學者的協助，陳盈豪就表示，養禽場的飼養管理是一套完整的學問，但許多業者不是畜產系出身，並不具備這方面的知識，因此陳盈豪等人也開始著手撰寫「鵪鶉養殖手冊」，讓現代化的飼養方式更加普及。
同時，農委會畜牧處也期望在產業輔導後，推動鵪鶉CAS和產銷履歷的認證。不過陳盈豪認為，現在仍處在「百廢待興」的階段，他表示，仍然有部分傳統的養殖場環境簡陋，飼養人的衛生觀念薄弱，更別提進一步的冷藏或消毒技術，有些還牽扯到租用土地問題，即使有意改建，許多飼養戶也不知該從何改善。
另外在肉鵪鶉的部分，一旦建立產銷履歷，就有屠宰上的規範要求，像是懸掛式電動屠宰、屠體不可落地，以及消毒系統、冷凍鍊等設施規定。不過陳盈豪分享，現今很多鵪鶉屠宰場的環境還是略嫌簡陋，會影響消費者觀感，若是真的要落實食品認證，還有很長一段路要努力。
為此，農委會表示，台灣目前肉用鵪鶉的消費族群有限，要經營「小型屠宰場」確實不容易，這部分需要與鵪鶉協會一同努力，加強業者的屠宰衛生管理，並視其意願給予相關輔導。
鵪鶉納管利大於弊 產銷認證建立保障
不過以現行狀況而言，已經有業者從中受惠，像是以「契作方式」收購在地蛋源，再自行加工的科盈食品公司，在鵪鶉納管後加入農委會的產銷認證，擴大更多販售通路，像是學校等團膳機構。負責人陳科行表示，政府的認證有審核把關，形同給予業者一張身分證，也不必擔心通路價格隨意拉抬，如此也能幫助產業鍊更加穩定，最後回饋到上游飼養戶身上。
過去儘管鵪鶉在市場上面對挑戰，但依舊可以維持產值，甚至每年微幅上升，陳盈豪解釋，「因為鵪鶉產業競爭對手較少，即使經營成果不佳，但是物以稀為貴，所以在市場上還是可以賣比較高的價錢。」而現在鵪鶉正式納進《畜牧法》納管，就有機會加速產業進步，期待能吸引更多人投入鵪鶉產業鏈。