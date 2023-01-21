長年菜公認超難吃？專家親授「煮不苦秘訣」：營養又防癌
除夕夜圍爐有許多必吃的料理，包括代表年年有餘的魚肉，以及代表長壽的長年菜等等。但長年菜又名刈菜、芥菜，本身菜很大顆，帶點苦味，因含有硫代葡萄糖苷這個物質，是許多辛辣、苦味植物的天然成分，被眾多網友票選為最難入口的年菜料理，但實際上長年菜相當營養，具有抗癌、保護神經的功效，對此，營養師陳宗裕分享「長年菜的秘密」教大家汆燙後，浸泡過冷水就能讓苦味降低。
記者鍾怡婷/綜合報導
陳宗裕進一步解釋，刈菜有五大優點，包括低熱量、高纖維、有豐富的維生素C、維生素K、鈣，因此是相當健康的蔬菜選擇。
1、低熱量：一份僅有19大卡，對於逢年過節而言是個很棒的食材。
2、高纖維:：一份富有1.6克纖維質，可以顧好腸胃道健康。
3、低鉀：一份僅有180毫克，對於腎臟患者而言，單純不喝湯只吃刈菜本體，可以減少鉀的攝取，可以攝取到刈菜營養，又不用擔心過量攝取的問題。
4、維生素C：一份有34毫克，本身擁有抗氧化的效果，能夠幫助降低氧化壓力。
5、鈣：一份有98毫克的鈣，是良好的鈣質的蔬菜來源之一哦！
通常芥菜都會煮成長年菜湯，搭配一點排骨，就是所謂的芥菜排骨湯，也可以搭配肉類或海鮮炒成清炒芥菜的料理，他也分享讓刈菜不苦的料理秘訣，那就是只要將刈菜川燙過後，泡過冷水，苦味就會降低了，不過相對的營養物質也會流失，所以還是提醒大家，苦味是來自於很棒的硫代葡萄糖苷物質，所以盡量不要排斥苦味，當過年過節吃大餐吃得膩，來點刈菜可以調劑腸胃，清爽無負擔。