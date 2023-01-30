開工8大速食優惠！拿坡里炸雞買10送10　摩斯紅茶買6送2

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麥當勞APP限定今1/30優惠吉時刮刮樂，只要完成專屬任務即有機會獲得獎項，每帳號一天最多可參加一次。記者實測後，輕鬆獲得「大薯買1送1」，還可以使用到2/5約1週時間可享用。
肯德基：5款「買1送1」 團購再送炸雞
肯德基開工雙重優惠大禮包，2/4前祭出5款人氣餐點「買1送1」，只要於優惠期間內，至全台肯德基門市出示優惠代碼，包括：「40457」4塊上校雞塊、「40456」香酥脆薯(小)、「40458」玉米濃湯(大)、「40460」草苺起司冰淇淋大福、「40459」百事可樂(中)，都能「買1送1」，只要花5折價格就能吃雙倍，上校雞塊相當於「買4送4」。
肯德基4/30(日)前還推出多人團購滿額再送優惠，凡於官網熱門優惠指定頁面，訂購4份以上XL超豪肯餐，免費贈「8塊上校雞塊」；訂購7份以上XL超豪肯餐，即送「上校雞塊分享盒(20入)」；訂購10份以上XL超豪肯餐，還免費再送一份「吮指嫩雞XL超豪肯餐」，爽吃咔啦脆雞 x 2＋香酥脆薯(小) x 1＋百事可樂(中) x 1＋原味蛋撻 x 1。
拿坡里：「買10送10」！買炸雞腿送胡椒雞翅
拿坡里炸雞專賣店春節限定「買10送10」剩2天，1/31前買一桶「兔給樂雞腿桶」，滿滿微辣口味的10支炸雞腿再送10支胡椒雞翅！滿滿整桶都是腿的「兔給樂雞腿桶」，標榜每支炸雞腿重量都比市售增加30%，整桶限時特價619元（原價949元），等於現賺330元。
必勝客：4大開工優惠！外送小比薩買1送1 「大比薩買1送3」
必勝客也推出4大開工優惠幫大家收心，首度祭出15款口味「外送小比薩買1送1」，連新年期間限定的「財圓滾滾金干蝦比薩」都能爽吃；平日8款「外帶單點比薩48折起」最高現省341元；超狂「大比薩買1送3」，買大送小再送「旋風肉桂捲」甜點和可樂；還有APP「加1元多1件」BBQ烤雞或薯金幣等好料。
21世紀風味館：21香草烤半雞餐「第2件半價」
21世紀「元氣開工」優惠，即日起至2/7，21香草烤半雞餐可享「第2件半價」，只要383元（原價510元），即可享有2份21香草烤半雞(附兩醬)與2杯中杯蜂蜜綠茶，爽吃75折。
摩斯漢堡：紅茶「買6送2」！3波朝食與點心優惠
摩斯漢堡迎接開工日，祭出三波朝食與點心優惠，1/30至2/12，日式胡麻豬排福堡及中杯摩斯咖啡，享優惠價89元；2/13至2/28，元氣牛肉蛋堡及中杯摩斯咖啡，享優惠價89元。點心控則有1/30至2/28，椪糖雲朵拿鐵咖啡及小份黃金夯地瓜，享優惠價99元；椪糖雲朵拿鐵咖啡及乳酪卡士達米派乙份，享優惠價99元；即日起，凡消費套餐還可以45元加購「乳酪卡士達米派」。
春節「過年吃甜 年年有魚」活動還沒結束，1/31前到店即可以優惠價88元，購買可頌鯛魚燒及大杯冰紅茶套組；MOS Order App「安心取溫馨送」，還有新年快樂款「摩斯紅茶買6送2」優惠。
頂呱呱：憑券享88元優惠！2呱呱包、2原味炸雞百元有找
頂呱呱「KWA KWA CLUB」會員現領開工優惠券，（加入新用戶還能領取免費雞腿乙支）。即日起至2/6，至全台頂呱呱門市任一消費，即可憑券加購指定品項88元，1/30～1/31 呱呱包 x 2、2/1～2/2 地瓜薯條 x 2、2/3～2/4 原味炸雞(胸尖部位) x 2、2/5～2/6 阿勇雞塊(5入) x 2。每券限購買2組，各品項限該活動期間使用，逾期不予兌換。
Krispy Kreme：消費即贈「原味糖霜甜甜圈」
Krispy Kreme美式甜甜圈「開工新春好彩頭」，限定1/30(一)當日凡消費，即可獲得「原味糖霜甜甜圈」1顆。每人限購一組，每間門市限量50組，送完為止；恕不累贈或要求分拆發票參加活動。