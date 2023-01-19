2023大寒節氣在1/20！6生肖過年要大旺：財運、桃花爆棚

爽嗑肯德基5款買1送1、雞塊買4送4　團購再送炸雞

▲肯德基年前最後一個工作天，發出過年連假後的開工優惠，除了香酥脆薯、玉米濃湯等5款人氣商品「買1送1」，其中上校雞塊更是買4送4！揪上同事一起團購滿額，還直接免費送雞塊或吮指嫩雞XL超豪肯餐，爽吃炸雞只要0元，太好康了吧。（圖／肯德基提供）
▲肯德基年前最後一個工作天，發出過年連假後的開工優惠，除了香酥脆薯、玉米濃湯等5款人氣商品「買1送1」，其中上校雞塊更是買4送4！揪上同事一起團購滿額，還直接免費送雞塊或吮指嫩雞XL超豪肯餐，爽吃炸雞只要0元，太好康了吧。（圖／肯德基提供）

記者蕭涵云/綜合報導

各位上班族們，年前最後一天工作接近放假倒數時刻，應該心已經都飛了，肯德基趕緊發出過年連假後的開工優惠，除了香酥脆薯、玉米濃湯等5款人氣商品「買1送1」，其中上校雞塊更是買4送4！揪上同事一起團購滿額，還直接免費送雞塊或吮指嫩雞XL超豪肯餐，爽吃炸雞只要0元，太好康了吧。快把這篇先收藏起來，開工厭世時就能先預訂下單爽吃優惠。

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肯德基春節連假後1/30至2/4，將祭出開工雙重優惠大禮包，包括4塊上校雞塊、香酥脆薯(小)、玉米濃湯(大)、草苺起司冰淇淋大福、可樂(中)等5項熱門商品，通通「買1送1」，相當於「上校雞塊買4送4」。只要於優惠期間內，至全台肯德基門市出示優惠代碼，只要花5折價格就能吃雙倍。幫大家整理好各項優惠代碼，「40457」4塊上校雞塊、「40456」香酥脆薯(小)、「40458」玉米濃湯(大)、「40460」草苺起司冰淇淋大福、「40459」百事可樂(中)，快趁下班前筆記。

回饋上班族們在辦公室一起訂餐，肯德基1/30(一)至4/30(日)還推出多人團購滿額再送優惠，凡於官網熱門優惠指定頁面，訂購4份以上XL超豪肯餐，免費贈「8塊上校雞塊」；訂購7份以上XL超豪肯餐，即送「上校雞塊分享盒(20入)」；訂購10份以上XL超豪肯餐，還免費再送一份「吮指嫩雞XL超豪肯餐」，爽吃咔啦脆雞 x 2＋香酥脆薯(小) x 1＋百事可樂(中) x 1＋原味蛋撻 x 1。PK雙饗卡App新會員下載APP再享150元大禮包，可享50元入會禮＋100元生日禮，筆筆消費最高2.5%回饋。

另外，摩斯漢堡春節登場「過年吃甜 年年有魚」活動，1/21至1/31到店即可以優惠價88元，購買可頌鯛魚燒及大杯冰紅茶套組；MOS Order App「安心取溫馨送」，還可以優惠價購買應景兔年手工餅乾、法式樹幹年輪蛋糕等商品，還有新年快樂款「摩斯紅茶買6送2」優惠。迎接開工日，MOS也祭出三波朝食與點心優惠，1/30至2/12，日式胡麻豬排福堡及中杯摩斯咖啡，享優惠價89元；2/13至2/28，元氣牛肉蛋堡及中杯摩斯咖啡，享優惠價89元。點心控則有1/30至2/28，椪糖雲朵拿鐵咖啡及小份黃金夯地瓜，享優惠價99元；椪糖雲朵拿鐵咖啡及乳酪卡士達米派乙份，享優惠價99元；即日起，凡消費套餐還可以45元加購「乳酪卡士達米派」。

▲肯德基1/30至2/4祭出開工雙重優惠大禮包，包括5款人氣美味「買1送1」，揪團訂購XL超豪肯餐滿額免費送雞塊或炸雞。（圖／肯德基提供）
▲肯德基1/30至2/4祭出開工雙重優惠大禮包，包括5款人氣美味「買1送1」，揪團訂購XL超豪肯餐滿額免費送雞塊或炸雞。（圖／肯德基提供）
▲肯德基「開工買1送1」優惠代碼先收下。（圖／肯德基提供）
▲肯德基「開工買1送1」優惠代碼先收下。（圖／肯德基提供）
▲摩斯漢堡2023開工開學日朝食與點心優惠曝光。（圖／摩斯漢堡提供）
▲摩斯漢堡2023開工開學日朝食與點心優惠曝光。（圖／摩斯漢堡提供）
▲摩斯漢堡餐點優惠，通通百元有找。（圖／摩斯漢堡提供）
▲摩斯漢堡餐點優惠，通通百元有找。（圖／摩斯漢堡提供）

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