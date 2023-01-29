初九拜天公「最防1禁忌」！開工上班先做這事：特別好運

拿坡里「買10送10」現賺330元　限3天買炸雞腿送胡椒雞翅

▲拿坡里炸雞專賣店春節限定「買10送10」剩3天，1/31前買一桶「兔給樂雞腿桶」，滿滿10支微辣口味的炸雞腿再送10支胡椒雞翅！整桶限時特價619元，一次現賺330元。（示意圖／翻攝拿坡里官方粉絲團臉書）
▲拿坡里炸雞專賣店春節限定「買10送10」剩3天，1/31前買一桶「兔給樂雞腿桶」，滿滿10支微辣口味的炸雞腿再送10支胡椒雞翅！整桶限時特價619元，一次現賺330元。（示意圖／翻攝拿坡里官方粉絲團臉書）

記者蕭涵云/綜合報導

春節10天連假即將收假，面對開工很難不憂鬱，只好怒吃炸雞優惠配個星巴克買1送1珍珠奶茶來轉念，拿坡里炸雞專賣店春節限定「買10送10」剩3天，1/31前買一桶「兔給樂雞腿桶」，滿滿微辣口味的10支炸雞腿再送10支胡椒雞翅！而且「兔給樂雞腿桶」標榜每支炸雞腿重量都比市售增加30%，整桶限時特價619元，等於現賺330元。

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拿坡里炸雞專賣店春節限定推出的「兔給樂雞腿桶」，滿滿整桶都是腿，放入微辣口味的10支獨門炸雞腿，而且標榜每支炸雞腿重量都比市售增加30%，鮮嫩香辣。即日起於1/31(二)前，買「兔給樂雞腿桶」就送10支胡椒雞翅，特價619元就能吃到相當於「買10送10」優惠，本來要炸雞控們掏出原價949元的組合，當場直接現賺330元。

提醒大家，只在拿坡里炸雞專賣店才吃得到，為避免等候太久，建議可以先電話預訂餐點，或是直接線上訂餐，還可以順便完成付款，只要到店就能取餐更方便喔。

另外，必勝客也推出4大開工優惠幫大家收心，首度祭出15款口味「外送小比薩買1送1」，連新年期間限定的「財圓滾滾金干蝦比薩」都能爽吃；平日8款「外帶單點比薩48折起」最高現省341元；超狂「大比薩買1送3」，買大送小再送「旋風肉桂捲」甜點和可樂；還有APP「加1元多1件」BBQ烤雞或薯金幣等好料。

▲拿坡里炸雞專賣店買「兔給樂雞腿桶」就送10支胡椒雞翅，特價619元（原價949元），現賺330元。（圖／翻攝自拿坡里FB)
▲拿坡里炸雞專賣店買「兔給樂雞腿桶」就送10支胡椒雞翅，特價619元（原價949元），現賺330元。（圖／翻攝自拿坡里FB)
▲必勝客開工日推出「超值必勝嗑」4大超值優惠。（圖／必勝客提供）
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