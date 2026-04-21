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YTR「乾哥乾妹割頸案」點閱破245萬！少年事件處理法引關注

也引起台灣民眾對於《兒少法》、《少年事件處理法》是否應該修法相關討論

▲YouTuber「謎案追蹤」近日上傳最新影片，以畫面輔佐口白揭露2023年在新北一所高中發生的割頸案內容，觀看衝破245萬。（圖／記者林則澄攝）

YTR「乾哥乾妹割頸案」解說爆紅！楊爸看過發聲：有些內容連我都不知

有些內容是連我都不知道的事情，都有很詳細的說明

也希望法官以及司法單位能夠看完這支影片！兩個加害者根本毫無悔意！」

▲新北少年割頸案被害人家屬楊爸也看過YT乾哥乾妹割頸案影片，表示：「有些內容細節連我都不知道。」（圖／記者嚴俊強攝）

原來我們的司法正義就是殺人後再去告別人後，拿那些告贏的錢來賠償就是有誠意了！」

2023年新北市某國中割頸案震撼社會，15歲少年遭同校學生割頸致死，涉案的「乾哥」以及教唆的「乾妹」被判處12年及11年有期徒刑。近日一個專講懸疑謎案的YouTuber「謎案追蹤」拍攝影片講解該事件，甚至公開乾哥乾妹照片，觀看次數已經破245萬。對此，受害者家屬楊爸爸也看過影片發聲表示：「有些內容細節連我都不知道，希望法官以及司法單位也能夠看完。」海外一位專門講懸疑謎案的YouTuber「謎案追蹤」，近日上傳最新影片，以畫面輔佐口白揭露2023年在新北一所高中發生的割頸案內容，影片當中不避諱的直接公開加害者乾哥、乾妹本人的照片以及姓名，點閱率至今不到一週已經衝破245萬。影片曝光後，，雖然是發生在台灣的事件，但卻是透過一位海外的YouTuber公開兇手的相關資訊，連許多政治人物、網紅都出面聲援，希望不要讓這些法律成為惡人的保護傘。對於該影片，受害者父親楊爸也發聲表示：「我真的很感謝他的影片，，讓我更加佩服他的資料蒐集能力，楊爸爸痛訴，截至目前為止只賠償20萬，「這是有誠意嗎？更何況那20萬嚴格來說不是加害者家長的錢出的，而是加害者告在網路透露個資的無辜民眾的錢！」楊爸爸提到，當初第一時間就提出假扣押，早就知道對方名下只有2台中古車，提出刑事附帶民事就是要佐證加害者沒有誠意，「結果法院竟然認為他們有誠意？這是什麼司法正義？楊爸爸表示，現在唯一的生存動力就是要兌現當初對兒子的承諾，要明辨是非對錯，希望兒子的犧牲是有價值的，不要再有下一個受害者出現，也希望社會大眾能夠幫忙完成他對兒子的承諾。