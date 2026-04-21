我是廣告 請繼續往下閱讀

底特律老虎隊的台灣小將李灝宇今（21）日凌晨在芬威球場（Fenway Park）寫下職業生涯中難忘的一頁。在對陣波士頓紅襪的系列賽最終戰中，「台灣怪力男」展現韌性，敲出大聯盟生涯首安與首打點，擊球初速更高達107.6英里。賽後他難掩激動之情表示：「我非常開心，終於完成了。」老虎總教練辛奇（A. J. Hinch）則大讚李灝宇的的拚勁：「你可以看到他非常想做到這件事。」開季前兩戰合計7打數0安、吞下3次三振的李灝宇，今日在芬威球場終於迎來首安首打點都出爐的時刻。在4局上2人出局、得點圈有人的膠著戰況下，李灝宇瞄準一顆卡特球掃出中外野平飛安打，助隊追平比數。在大聯盟的高壓舞台，生涯首安往往是最難翻越的一座大山。李灝宇賽後回憶起那一刻激動表示：「我非常開心，終於完成了。」看著子弟兵在傳奇的「綠色怪物」牆前解鎖各項里程碑，老虎隊總教練辛奇賽後也欣慰表示：「李灝宇對於拿下首安表現得非常興奮。人生只有一次首安的機會，前幾場比賽他其實展現出極強的渴望，你可以看到他非常想做到這件事，我很開心他能在波士頓這麼有意義的球場完成這件事。」儘管老虎隊最終以6：8惜敗，但九局上李灝宇敲出擊球初速高達107.6英里（約173公里）的二壘安打、領銜掀起3分反攻高潮，仍讓辛奇印象深刻，「這支球隊會拚到最後一個出局數，我為全隊展現出的鬥志感到驕傲。」