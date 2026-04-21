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效力MLB底特律老虎隊的台灣怪力男李灝宇，今（21）日連續2天擔任先發第八棒、三壘手出賽，對手依舊是波士頓紅襪，第二打席4局上，一二壘有人關鍵局面下，面對凱利（Zack Kelly）敲出中外野強勁落地安打，生涯首安出爐，還帶有1分打點，幫助老虎2：2追平比分。李灝宇也成為台灣棒球史上第10位，在大聯盟擊出安打的球員。李灝宇4月18日正式登上大聯盟，前2戰都在對手派出左投時先發，合計7打數無安打，本場因應波士頓馬拉松，比賽移至早場進行，紅襪派出36歲資深右投葛雷（Sonny Gray）先發，李灝宇仍持續待在先發打線。李灝宇首打席在第三局上，面對二壘有人局面，與葛雷（Sonny Gray）纏鬥至1好1壞時，敲出二游強勁滾地球，可惜打到佈陣出局，但仍護送跑者站上三壘。由於老虎連續兩個半局有攻勢，四局上李灝宇又獲打擊機會，這次是2出局、一二壘有人關鍵局面，他改面對大聯盟生涯有105場出賽的資深右投凱利，李灝宇0好1壞情況下，鎖定90.5英哩紅中卡特球積極出棒，一棒打出中外野落地安打，大聯盟生涯首安出爐，二壘跑者輕鬆回壘，李灝宇也同時解鎖大聯盟生涯首分打點。根據Statcast統計，李灝宇這支安打擊球初速91.8英哩、飛行距離281英呎，擊球仰角則為18度，幫助老虎在開局落後情況下，四局打完2：2追平紅襪，李灝宇也成為台灣棒球史上第10位，在大聯盟擊出安打的球員，上一位是張育成。第一打席VS葛雷（Sonny Gray）：88英里卡特球（好球）、89.9英里卡特球（壞球）、88英里卡特球（揮棒，二游滾地刺殺）第二打席VS凱利（Zack Kelly）：91.4英里卡特球（壞球）、90.5英里卡特球（揮棒，中外野落地安打1分打點）