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▲李灝宇正式加入「台將大聯盟安打俱樂部」，成為繼陳金鋒、曹錦輝、郭泓志、王建民、胡金龍、林哲瑄、陳偉殷、林子偉及張育成之後，台灣史上第10位在最高殿堂敲安的選手。（圖／取自底特律老虎 X）

▲李灝宇正式加入「台將大聯盟安打俱樂部」，成為繼陳金鋒、曹錦輝、郭泓志、王建民、胡金龍、林哲瑄、陳偉殷、林子偉及張育成之後，台灣史上第10位在最高殿堂敲安的選手。

台灣旅美棒球傳來振奮人心的好消息！效力於底特律老虎隊的「台灣怪力男」李灝宇，於台灣時間今（21）日客場對戰波士頓紅襪隊的比賽中，在第四局揮出中外野平飛安打，這不僅是他在大聯盟生涯的第一支安打，更讓他正式成為台灣棒球史上第10位在大聯盟擊出安打的球員。李灝宇今日擔任老虎隊先發二壘手。在首打席三局上時，他面對紅襪先發投手擊出二壘方向滾地球出局。比賽進入四局上，李灝宇迎來今日第二次打擊機會，面對紅襪隊後援投手凱利（Zack Kelly）。在球數1好0壞的優勢下，李灝宇精準鎖定一顆90.5英哩的卡特球，順勢推向中外野方向，擊球初速高達91.8英哩，形成一支清脆的一壘安打，幫助球隊延續攻勢並進帳1分打點。老虎社群也發文為他慶祝。隨著這支安打入袋，李灝宇正式加入「台將大聯盟安打俱樂部」，成為繼陳金鋒、曹錦輝、郭泓志、王建民、胡金龍、林哲瑄、陳偉殷、林子偉及張育成之後，台灣史上第10位在最高殿堂敲安的選手。這也是繼2019年張育成以來，時隔7年再度有台灣野手在大聯盟舞台寫下安打紀錄。回顧台灣旅美球員的大聯盟數據，目前生涯安打數的紀錄保持人仍是「國防部長」張育成，他以生涯累計121支安打遙遙領先眾人。紧隨其後的是林子偉的 43 支安打以及胡金龍的 34 支安打。李灝宇首安的出爐，象徵著台灣新生代強打者已正式接棒，球迷也期盼他能憑藉穩定的打擊實力，在底特律老虎隊站穩腳步，挑戰前輩留下的紀錄。張育成：121 支林子偉：43 支胡金龍：34 支林哲瑄：3 支陳金鋒：2 支李灝宇：1 支（持續累積中）陳偉殷：7 支郭泓志：5 支曹錦輝：3 支王建民：2 支