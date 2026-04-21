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民眾黨創黨主席柯文哲被噴辣椒水事件，3天後證實是朝地上故障噴霧罐的第六分局長周俊銘所為，周因此遭記過拔官，藍綠黨團批評懲處過頭，提醒勿讓政治力介入。台中市長盧秀燕今強調，檢警為此事動用大量人力物力，但「出包的人」就坐在專案會議裡，第一時間、第二時間都沒坦承事實，這不只是烏龍事件，更是紀律與專業判斷力的問題，因此由警政署主導懲處事宜。盧秀燕今（21）日上午主持市政會議前受訪，對於昨天市議會藍綠黨團齊發聲，認為對第六分局長周俊銘懲處過重一事，盧秀燕表示，重懲並非因為分局長搞了個大烏龍，而是紀律與能力的問題。盧秀燕說，分局長在事發後眼見警方調度龐大人力物力，對於逢甲商圈所有監視器、相關店家、可疑對象進行地毯式交叉比對與訪談，仍沒坦承自己行為，甚至檢警多次召開的專案會議，「出包的人」就在現場。盧秀燕說「第一時間、第二時間他都沒有坦承，以致於警察局必須勞師動眾，如果早就坦承，就不用耗費這麼多人力物力，也可以加速偵辦。」她接著說，身為警察同仁，對於所使用的器材要有專業的瞭解，不可以壞掉了卻沒辦法處理；且身為主官，要有應變力和判斷力，如何處理突發事件也是對領導能力的考驗，因此「對於警察局對他所做的處分，我可以理解」。盧秀燕強調，警察是一條鞭系統，嚴懲分局長一事，警政署全程參與主導，至於為什麼24小時後承認，還拖了2天才公布，她表示警察局態度很清楚，案子辦到哪裡、就公布到哪裡，為了進行最後的確認，並了解是否有其他特別奇怪的原因，全案還會進行後續的追查，此案已經移送法辦，檢察官也在偵辦中。