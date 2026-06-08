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「大台北天際線」掀論戰 北市府罕週日發聲反擊

點名風櫃嘴接駁！山友怒噴：做不到嗎？只是你們不想做而已

沈伯洋親上火線吐槽：新聞稿像個人臉書

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出打造「大台北天際線」、串聯淺山步道的構想，卻遭北市府大地工程處發布新聞稿反擊，指相關說法不僅誤解現況，若貿然開發甚至可能破壞自然生態。一名資深山友看不下去，跳出來怒噴北市府的所作所為，立刻引發關注；沈伯洋本尊也親自留言回應，直呼自己只是提出交通接駁調整，卻被官方扭曲成「要破壞山林」，讓他相當傻眼。近期「台北大縱走」成為台北市長選戰焦點議題，沈伯洋日前提出，應推動「大台北天際線」計畫，並透過補足步道斷點、強化交通路網等方式，提升登山環境與步道串聯性；同時他也重申，「台北大縱走」早在前台北市長柯文哲時代就開始，但到了蔣萬安接手後，目前是都沒有什麼相關進展。隨後，台北市政府大地處罕見地在昨（7）日禮拜天上午發布新聞稿指出，所謂「大台北天際線」其實是一條跨越雙北、多處涉及原始山徑與險峻地形的探勘路線，若強行開闢步道，不僅施工困難，更可能破壞珍貴自然生態。北市府新聞稿曝光後，也引發部分登山愛好者不滿，有山友在社群平台發文直批，大地處多年來對台北大縱走建設「沒長進」，他能理解畢竟跨局處整合，需要上面的大長官才能決定，但如今卻急著跳出來批評沈伯洋提出的構想不可行，讓他不客氣反嗆：「是你們做不到吧！」該名山友更以過去重大公共建設為例指出，當年也曾有人認為員山子分洪道、高鐵以及雪山隧道不可能完成，但最後都成功落實，這也讓原PO狠酸：「沒聽到你們道歉就算了，還一直在扯後腿。」「別的不說，光是風櫃嘴的交通接駁做不到嗎？只是你們不想做而已！」山友也特別提到，風櫃嘴長期存在交通接駁不足問題，「想到前年，我只能在風雨中走風擎步道來回，只因為沒有接駁，就覺得國民黨的官員只會出一張嘴」。此篇貼文也被沈伯洋海巡到，隨後更親自在下方留言表示，他當時受訪時只是以風櫃嘴為例，說明目前公車班次規劃可能影響山友選擇進出路線，未來可進一步研究如何調整班次配置，讓登山動線更符合需求。沈伯洋指出，沒想到北市府竟將相關建議解讀成「要破壞山林」、「不懂裝懂」，甚至質疑風櫃嘴道路寬度問題，讓他感到相當錯愕。他直言，自己談的只是交通接駁與路網規劃中的其中一環，「結果新聞稿怎麼變得像個人臉書」。