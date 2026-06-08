西南氣流、滯留鋒面豪雨在明（9）日開始達到巔峰，中央氣象署今天下午5時最新「雨量預報」資料顯示，「苗栗、台中、南投、雲林、嘉義縣、高雄、屏東、台東」等8縣市山區，達到停班停課標準，不過是否停班停課，實際狀況仍由地方政府判定。
不斷更新／最猛豪雨來襲！6/9停班停課最新通知
據雨量預測上，未來24小時，「高雄山區、屏東山區」預估300至450毫米、「嘉義縣山區」200至340毫米、「台中山區、南投山區」150至300毫米、「苗栗山區、雲林山區、台東山區」150至250毫米，這些區域、共計8縣市達到停班停課標準。
豪雨影響期間（6月08日00時至6月10日24時），總雨量預估方面，以高雄山區、屏東山區的500至700毫米最多，其次是嘉義山區400至600毫米，台南山區有350至500毫米、新北山區200至400毫米；高雄、屏東平地也有350至500毫米，新北平地200至350毫米較多。
氣象署說明，明後兩天，滯留鋒面就在台灣上空，搭配「西南氣流」帶來的豐沛水氣，全台都會下雨，且累積雨量普遍達豪雨，「中南部山區」雨勢最大，要注意豪雨等級以上降雨，整體雨勢可能不輸颱風影響；周四（6月11日）滯留鋒面往南移動，北台灣降雨趨緩，但中南部仍有局部大雨。
🟡豪雨假、停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
資料來源：中央氣象署
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據雨量預測上，未來24小時，「高雄山區、屏東山區」預估300至450毫米、「嘉義縣山區」200至340毫米、「台中山區、南投山區」150至300毫米、「苗栗山區、雲林山區、台東山區」150至250毫米，這些區域、共計8縣市達到停班停課標準。
豪雨影響期間（6月08日00時至6月10日24時），總雨量預估方面，以高雄山區、屏東山區的500至700毫米最多，其次是嘉義山區400至600毫米，台南山區有350至500毫米、新北山區200至400毫米；高雄、屏東平地也有350至500毫米，新北平地200至350毫米較多。
🟡豪雨假、停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
資料來源：中央氣象署