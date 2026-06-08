受滯留鋒面及西南氣流夾擊影響，今（8）日全台各縣市都受到豪雨侵襲，許多地區道路都出現積水情況。據中央氣象署今天下午5時最新雨量預測，今（8）日20時至明（9）日20時，共有8縣市山區雨量達到停班停課標準，明日是否有豪雨假，以各縣市政府決策公布為準，其中，屏東縣及花蓮縣已率先宣布明天正常上班上課。而高雄市長陳其邁則在晚間18點宣布山區5個行政區停止上班、停止上課。
🟡6月9日（週二）各縣市停班停課最新資訊（更新時間6/8 18:53）
📍北部地區
台北市：尚未宣布。
新北市：尚未宣布。
基隆市：尚未宣布。
桃園市：尚未宣布。
新竹市：尚未宣布。
新竹縣：尚未宣布。
📍中部地區
台中市：尚未宣布。
苗栗縣：尚未宣布。
彰化縣：尚未宣布。
南投縣：尚未宣布。
雲林縣：尚未宣布。
📍南部地區
嘉義市：未達標。
嘉義縣：尚未宣布。
台南市：尚未宣布。
高雄市：明（9）日那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區5區停班停課。其餘行政區正常上班上課。
屏東縣：明（9）日正常上班上課。
📍東部地區
宜蘭縣：未達標。
花蓮縣：明（9）日正常上班上課。
台東縣：明（9）日正常上班上課，並持續觀察山區實際降雨情形檢討。
📍外島地區
澎湖縣：未達標。
連江縣：未達標。
金門縣：未達標。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊
🟡雨量達標區域
苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、台東縣山區。
🟡豪雨假停班停課標準
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時；或各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，也可以發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準。
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📍北部地區
台北市：尚未宣布。
新北市：尚未宣布。
基隆市：尚未宣布。
桃園市：尚未宣布。
新竹市：尚未宣布。
新竹縣：尚未宣布。
📍中部地區
台中市：尚未宣布。
苗栗縣：尚未宣布。
彰化縣：尚未宣布。
南投縣：尚未宣布。
雲林縣：尚未宣布。
📍南部地區
嘉義市：未達標。
嘉義縣：尚未宣布。
台南市：尚未宣布。
高雄市：明（9）日那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區5區停班停課。其餘行政區正常上班上課。
屏東縣：明（9）日正常上班上課。
📍東部地區
宜蘭縣：未達標。
花蓮縣：明（9）日正常上班上課。
台東縣：明（9）日正常上班上課，並持續觀察山區實際降雨情形檢討。
📍外島地區
澎湖縣：未達標。
連江縣：未達標。
金門縣：未達標。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊
🟡雨量達標區域
苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、台東縣山區。
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時；或各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，也可以發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準。