受滯留鋒面及西南氣流夾擊影響，今（8）日全台各縣市都受到豪雨侵襲，許多地區道路都出現積水情況。據中央氣象署今天下午5時最新雨量預測，今（8）日20時至明（9）日20時，共有8縣市山區雨量達到停班停課標準，明日是否有豪雨假，以各縣市政府決策公布為準，其中，屏東縣花蓮縣已率先宣布明天正常上班上課。而高雄市長陳其邁則在晚間18點宣布山區5個行政區停止上班、停止上課。

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🟡6月9日（週二）各縣市停班停課最新資訊（更新時間6/8 18:53）

📍北部地區 

台北市：尚未宣布。

新北市：尚未宣布。

基隆市：尚未宣布。

桃園市：尚未宣布。

新竹市：尚未宣布。

新竹縣：尚未宣布。

📍中部地區 

台中市：尚未宣布。

苗栗縣：尚未宣布。

彰化縣：尚未宣布。

南投縣：尚未宣布。

雲林縣：尚未宣布。

📍南部地區 

嘉義市：未達標。

嘉義縣：尚未宣布。

台南市：尚未宣布。

高雄市：明（9）日那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區5區停班停課。其餘行政區正常上班上課。

屏東縣：明（9）日正常上班上課。

📍東部地區 

宜蘭縣：未達標。

花蓮縣：明（9）日正常上班上課。

台東縣：明（9）日正常上班上課，並持續觀察山區實際降雨情形檢討。

📍外島地區 

澎湖縣：未達標。

連江縣：未達標。

金門縣：未達標。

🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊

▲高雄5處山區區公所也已執行土石流潛勢以及大規模崩塌保全戶及弱勢族群「預防性疏散撤離」作業。（圖／高雄市政府）
▲高雄5處山區區公所也已執行土石流潛勢以及大規模崩塌保全戶及弱勢族群「預防性疏散撤離」作業。（圖／高雄市政府）

🟡雨量達標區域

苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、台東縣山區。

▲明天（6/9）苗栗、台中、南投、雲林、嘉義縣、高雄、屏東、台東等8縣市山區，在雨量的預測上，達到停班停課標準。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲明天（6/9）苗栗、台中、南投、雲林、嘉義縣、高雄、屏東、台東等8縣市山區，在雨量的預測上，達到停班停課標準。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
🟡豪雨假停班停課標準

據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。

水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時；或各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，也可以發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準。

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...