中國男來台環島遭路燈電死！家屬獲國賠463萬 理由曝光
一位中國籍錢姓男子於2018年來台騎單車環島，行經高雄路竹區遭路燈電擊死亡，錢男家屬跨海打官司，求償國賠1165萬元。一審判決高市府工務局有疏失，須賠償463萬元。雙方均提起上訴，而二審結果出爐，上訴遭駁回，維持原判決高市府仍須賠錢家463萬元，不過全案仍可再上訴。
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據了解，錢男於2018年8月16日傍晚，行經高雄路竹區大功路段旁一處路燈下，當天下大雨，結果路燈漏電，錢男遭到電擊後倒地身亡。而一位路過幫忙的陳姓女子，也聲稱自己當下有被電到，感覺麻麻的。
錢男家屬提告求償1165萬元，檢方相驗認為錢男死因確為「電擊性休克」，而電機公會也表示，路燈漏電有可能造成死亡。雖然高市府否認有疏失，並認為錢男是中國大陸地區人民，不適用國賠，不過法院審理後認定高市府須賠償463萬元，高雄地院還在判決書中指出，中國大陸地區人民也是中華民國人民，適用國賠。
雙方提起上訴後，二審合議庭仍維持原判，指出原判賠償463萬合理，該路燈事發半年前就發生過漏電情況，爾後仍未維修妥善，認定養工處確有過失。至於中國籍人民是否適用國賠，法院曾函詢陸委會，陸委會答覆並無明文規定，但基於人權保障和人道理念，應給予賠償。不過全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）