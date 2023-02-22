豬肉「1部位」最好少吃！行家曝真相：業內人士才會知道

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，熟識豬肉市場的原PO，也忍不住在臉書《爆廢公社》揭露真相「通常是業內人士才會知道的事，懂的人會盡量少吃這個部位，就是梅花肉」。
原PO解釋，梅花肉肉質軟嫩，油花分部均勻，口感相當好，是許多老饕喜愛吃的部位，但很不幸的是該部位是打針的首選，豬跟人一樣也會有不同的體質，打針後的狀況也不盡相同，有些豬的梅花肉會如同照片般出現肉瘤，瘤的內部是綠色，淺綠，偏黃，有些已經乾掉變粉狀，有些呈現膏狀，有些是水狀， 其中以綠色又膏狀水狀的最臭，像大便一樣臭，有些甚至很刺鼻，有些腫瘤集中在一個位置，或大或小，但有些是分佈在整塊梅花肉上，一大塊處理清乾淨只剩一點點，「肉販會將這些病變的位置切除，切乾淨後再擺出來賣，最怕的就是外表看起來乾淨完整，試了幾刀也都沒有瘤，但內部藏有腫瘤沒被發現而賣給消費者，因此不是肉販故意欺騙消費者，而是沒處理乾淨。」
他隨後補充「但並不是所有的豬都會有這種病變的腫瘤，我個人估計大約10頭豬大概6-7頭或多或少都有，真正健康又漂亮豬就比較少了。這狀況非常普遍，肉販都見怪不怪，但搜尋了網路，發現這方面的資訊相當少，應該是肉販都很努力在清，比較少被民眾碰到，也沒人在談論這東西」。
最後原PO也表示「完整肉塊的豬肉，市場攤販賣的幾乎都會處理的很乾淨，且生肉這東西完全無法造假，隔日賣不完冰過的也很容易辨識，攤販也會先把當日的賣完，遇到節日不夠賣才會從冰箱拿隔日剩下的來賣，夏天採購最好的時間是6-8點，這時候通常肉販已處理好可以專心做生意，天氣也還沒變熱，肉還很新鮮，因此越晚去買，肉的新鮮度越差，熱門部位也被買光。凡事一定要自己親身用心經歷過某個職業，你才能懂那些外人不知道的事，才不會輕易被唬爛，懂一些知識也才不會誤會別人在欺負自己。」（編輯：潘毅）