經典賽／王品西堤牛排升級送拼盤 花30元「爽用330元」
WBC世界棒球經典賽今（8）日開打，王品集團西堤牛排為中華隊加油，不僅3/15前，到西堤牛排消費2客經典套餐，並說出應援口號「Taiwan紅不讓！」就招待價值188元的紅不讓拼盤；4/30前憑WBC任一場賽事門票，到西堤消費2客經典套餐，單客主餐還可免費升級「重磅肉肉控鐵板牛排」。最大方的是，即日起於「LINE禮物」，只要花30元就能「放大10倍」買到價值330元限量面額券，可以在王品旗下20個品牌餐廳內用折抵。
記者蕭涵云/綜合報導
睽違10年，WBC世界棒球經典賽重返台灣，今天在台中洲際球場開打首輪A組預賽，本屆賽事贊助商之一的王品集團「西堤牛排」，祭出多重美食優惠為中華隊加油。即日起至3/15，到西堤牛排消費2客經典套餐，並說出應援口號「Taiwan紅不讓！」就招待「紅不讓拼盤」1份（價值188元）。
看完球賽門票不要丟！除了4/30前憑WBC任一場賽事門票，到西堤消費2客經典套餐，單客主餐可免費升級「重磅肉肉控鐵板牛排」；3/8～3/21也可到李維拉下榻的慕軒飯店，一樓Urban331威士忌酒吧憑球賽存根享「餐飲85折」好康。
適逢王品集團成立30週年，業者以「王品30謝謝你」諧音發動「10倍奉還」活動，即日起至3/31，每日中午12點、晚上6點於「LINE禮物」準時限量開賣，只要花30元就能買到價值330元的限量內用面額券，可以在王品旗下20個品牌餐廳內用折抵至4/30；同時該平台也開賣王品集團19大品牌套餐多種加菜禮，包括購買西堤牛排套餐券（售價1,426元），含2客套餐再享價值262元的「英式炸魚」1份等。
現在創始品牌「王品牛排」歡慶30週年，即日起至4/10，尋找同為「1993年出生的壽星」，到店消費消費1,790元套餐並出示證件，就能免費升級任一款1,990元主餐；不是壽星也沒關係，只要4/30前到店消費2客套餐，出示品牌官網優惠畫面，也會大方送上「鹽焗澎湖明蝦佐干貝」一份。