經典賽／入住李維拉相同飯店「送開賽門票」 再享買1送1
大聯盟紐約洋基隊前守護神李維拉（Mariano Rivera）抵達台灣，下榻慕軒飯店1晚要價15萬元的總統套房引起球迷關注。為應援經典賽，慕軒飯店推出限時住房專案，入住經典客房即贈送「3/8經典賽開賽門票」，還有金牌啤酒「買1送1」、餐飲85折優惠，親近李維拉就趁現在。
記者蕭涵云/台北報導
慕軒飯店不只貼心迎接貴客李維拉，為應援經典賽，還推出限時住房專案，凡3/3～3/7間，預定「慕軒挺棒球」限量快閃住房專案，入住經典客房即贈送「3/8經典賽開賽門票」。而且一樓的Urban331威士忌酒吧，將在經典賽期間現場轉播賽事，更有金牌啤酒「買1送1」優惠；3/8～3/21期間，憑經典賽球賽存根再享「餐飲85折」好康。為陪球迷狂歡，整個三月每週五、六晚間20:00- 22:00，更有「LIVE MUSIC! 搖擺週末夜」派對，除了入場費800元＋10%可抵用餐消費，現場加價880元＋10%則可享用紅白酒暢飲。
而位於飯店二樓的GUSTOSO義大利餐廳，3/8～3/31則有期間限定主菜2選1的「球星套餐」，肉肉控不能錯過12盎司美國極黑和牛紐約客搭配龍蝦，油脂含量介於肋眼與菲力之間的前腰脊肉部位，在緊實的紐約客肉質添加馬爾頓海鹽與百里香等辛香料碳烤，佐以用紅酒、牛大骨、蔬菜搭配香料熬煮的濃紅酒醬汁，肉汁飽滿、口感柔順；或是選擇10盎司碳烤挪威鮭魚搭配海虎蝦佐白酒醬汁的海鮮組合，直火炙燒鮮甜的挪威鮭魚散發迷人香氣，搭配紅蔥頭、白酒及白酒醋加熱製成的白酒醬汁，豐富多層次風味。