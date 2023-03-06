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經典賽／李維拉下榻慕軒總統套房　1晚15萬專屬服務曝光

▲MLB洋基隊前守護神李維拉今晨抵台，下榻慕軒飯店一晚要價15萬元的總統套房，不只有客製化備品及專屬通道電梯，飯店主廚還親自操刀餐飲。（圖／記者林調遜攝）
▲MLB洋基隊前守護神李維拉今晨抵台，下榻慕軒飯店一晚要價15萬元的總統套房，不只有客製化備品及專屬通道電梯，飯店主廚還親自操刀餐飲。（圖／記者林調遜攝）

記者蕭涵云/台北報導

大聯盟紐約洋基隊前守護神李維拉（Mariano Rivera）今晨抵達台灣，8日將為WBC世界棒球經典賽、中華隊對上巴拿馬開幕戰開球。李維拉抵台後下榻慕軒飯店1晚要價15萬元的總統套房，酒店方為了迎接貴客，不只特別開設專屬通道與電梯， 還客製化專屬訂製繡有名字的毛巾備品及歡迎球星的字樣標語，還有飯店主廚親自操刀的房內餐飲，並特別放置鳳梨酥、綠豆椪兩款台灣糕點迎賓，更安排24小時貼身服務人員服務，《NOWnews今日新聞》為大家一次揭秘李維拉入住的總統套房內部及各項特殊禮遇。

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位於台北市中心、最美敦南林蔭大道上的慕軒飯店，為國泰飯店觀光事業於2014年創立的第二個自創品牌，以紐約上東城風格打造的都會商務飯店，蟬聯3年「台北米其林指南推薦」。一晚要價15萬元的總統套房，擁有良好的樓層隱蔽性與空中花園等低調私人空間，業者也為李維拉特別開設專屬通道與電梯，並安排24小時貼身服務人員服務。

▲李維拉下榻慕軒飯店的總統套房內部，電視還播有迎賓畫面。（圖／慕軒飯店提供）
▲李維拉下榻慕軒飯店的總統套房內部，電視還播有迎賓畫面。（圖／慕軒飯店提供）
▲Mariano Rivera專屬浴袍繡字。（圖／慕軒飯店提供）
▲Mariano Rivera專屬浴袍繡字。（圖／慕軒飯店提供）
最令大家好奇的總統套房內部，使用了明亮的大理石磚牆搭配原木地板，清新褐色系等自然元素組成優雅的極簡線條；而大廳與會客室相連而成，搭配整片落地窗投射的明亮採光，開闊而舒心；寬敞的臥室與更衣間除了展現低調奢華的靜謐感，更備妥客製化專屬訂製備品。業者透露，房內放有專人精心繡上Mariano Rivera與太太Clara Rivera名字的珊瑚絨浴袍，連同小毛巾、大浴巾上也有同樣繡名；而馬克杯上除了有代表Madison Taipei的M型標誌，更有歡迎球星的字樣標語。

特別的是，飯店還選用酩悅香檳搭配鳳梨酥、綠豆椪2款台灣特色糕點，加上當季草莓作為迎賓禮；入住還可享用冰箱放置的法國Perrier氣泡天然礦泉水，搭配全日供應的暢飲酒單與適合下酒的精選冷肉起司盤、煙燻鮭魚與招牌無花果干邑鵝肝醬慕斯等小食，希望為兩人增添台灣風味的體驗。

而業者也分享總統套房的客製化菜單，將由飯店主廚親自操刀，使用法國南部純淨海域的名蠔喬瑟芬牡蠣，打造入口鮮甜的開胃小點，搭配使用台灣現流海鮮烹製的美式風情安科納式海鮮湯。以米、麵為主的第一主菜，以淡淡味噌香襯托日本直送海膽搭配北海道嫩煎干貝等海味；蘊含完美大理石紋路油花、而有豐富油脂的極黑和牛主菜，在主廚的精準火侯拿捏下，擁有散發木炭特殊香氣的淺焦表面，包覆柔軟多汁的肉質，還能降低過多的油膩感，打造最高規格的美食饗宴。

▲總統套房房間一隅。（圖／慕軒飯店提供）
▲總統套房低調奢華的房間一隅。（圖／慕軒飯店提供）
▲總統套房內的迎賓禮，特別準備鳳梨酥、綠豆椪來點台灣味。（圖／慕軒飯店提供）
▲總統套房內的迎賓禮，特別準備鳳梨酥、綠豆椪來點台灣味。（圖／慕軒飯店提供）
▲業者出動飯店主廚，親自操刀總統套房內的專屬餐飲。（圖／慕軒飯店提供）
▲業者出動飯店主廚，親自操刀總統套房內的專屬餐飲。（圖／慕軒飯店提供）
▲同樣擁有客製化繡名的專屬毛巾備品。（圖／慕軒飯店提供）
▲同樣擁有客製化繡名的專屬毛巾備品。（圖／慕軒飯店提供）
▲連馬克杯上都有歡迎球星的字樣標語。（圖／慕軒飯店提供）
▲連馬克杯上都有歡迎球星的字樣標語。（圖／慕軒飯店提供）
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