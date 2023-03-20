周湯豪小時候包場辦生日Party 長大合體比莉代言麥當勞
麥當勞全新推出「1+1星級點」89元，讓網友瘋猜「1+1=$50 銅板輕鬆點」可能會消失，不但直球回應「目前並沒有下市規畫」，還邀來潮流母子檔周湯豪和比莉姐合體代言。「豹紋歌后」比莉姐透露，周湯豪小時候曾在麥當勞包場辦生日Party，長大竟直接代言、還邊玩邊拍三支廣告！6月即將要在高雄舉辦個人演唱會的周湯豪，則分享最愛「麥克鷄塊」搭配「可樂」只要89元。偷偷提醒大家，麥當勞歡樂送最新優惠也有「雞塊買10送10」喔。
記者蕭涵云/台北報導
「豹紋歌后」比莉姐透露，周湯豪小時候曾在麥當勞包場辦生日Party，回憶道「你小時候真的好開心喔！」沒想到周湯豪長大後，竟和比莉姐合體，為台灣麥當勞代言最新推出的「1+1星級點」，還大玩角色扮演，一口氣拍攝三支廣告。片中周湯豪除了飾演超級巨星，還變身時尚造型師，並化身地表最潮跑車駕駛，比莉姐則是以「彩蛋」之姿頻頻現身趣味互動。
據聞，兩人現場還翻玩「星級」諧音，周湯豪酷酷地說要「星級點」，比莉姐則搞笑拌嘴愛咔「省錢（台語）點」，讓拍攝現場眾人忍不住姨母笑。6月即將在高雄舉辦個人演唱會的周湯豪，透露自己最愛「麥克鷄塊」搭配「可樂」；比莉姐則是喜歡「麥脆鷄腿」＋「黑咖啡」。
麥當勞正式菜單已自3/15加入全新推出的「1+1星級點」89元優惠，指定明星商品包括麥克雙牛堡、麥脆鷄腿、六塊麥克鷄塊、金黃地瓜條以及OREO冰炫風，搭配指定飲料經典美式咖啡（冰/熱）、中杯冷飲含可樂、雪碧、冰紅茶(檸檬風味)、冰紅茶(無糖) 、冰綠茶(無糖)只要超值89元。
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