搞錯20年！地瓜葉竟「不是從地瓜長出」 北農曝正確解答
日前有民眾在天母某棟舊公寓的遮雨棚上，看見一位阿嬤在毫無保護措施的狀況下爬至圍牆外，以手扶牆支撐，蹲在上頭栽種地瓜葉，讓人疑惑地瓜葉究竟有多大的魅力，讓阿嬤宛如蜘蛛人般掛在牆上照顧。這時便有人提出疑問「地瓜葉究竟是不是從地瓜中長出來的呢？」對此，臺北農產曾於臉書上解答：「地瓜葉和地瓜是不同種的存在」。
記者李惠婷/綜合報導
臺北農產16日於臉書發文，詢問眾人是否在外點燙地瓜葉時，被自家的好奇寶寶詢問：「地瓜葉是不是地瓜長出來的？」，北農對此解答「此甘藷非彼甘藷，地瓜葉和地瓜，是不同種的存在」，市場中常看到的地瓜葉其實是「葉用甘藷」，並不會結出地瓜。
北農表示，「葉用甘藷」目前包括：臺農71號、桃園2號等綠葉品種，這些像葉菜類蔬菜利用的種類，特別歸類為葉用甘藷。葉用甘藷在臺灣ㄧ年四季都可以生長，高溫多雨的環境下生長得更旺盛，當夏季比較缺乏葉菜類時，葉用甘藷是少數能維持正常生產的蔬菜作物，不過目前尚未培育出不需剝除葉柄表皮、口感更好的品種。
此外，為什麼地瓜葉以前也被稱為「豬菜」？北農解釋，早期不把地瓜葉當作食用蔬菜，原因是容易栽種、可多次採收又價格便宜，故多被農民當作飼養家豬的主要飼料。