拉麵沒吃完！熟客紙巾留「8字」離開　老闆娘一看笑開懷

搞錯20年！地瓜葉竟「不是從地瓜長出」　北農曝正確解答

▲地瓜葉是家中常見的蔬菜之一。（圖／臉書社團《爆廢公社公開版》）
▲地瓜葉是家中常見的蔬菜之一。（圖／臉書社團《爆廢公社公開版》）

記者李惠婷/綜合報導

日前有民眾在天母某棟舊公寓的遮雨棚上，看見一位阿嬤在毫無保護措施的狀況下爬至圍牆外，以手扶牆支撐，蹲在上頭栽種地瓜葉，讓人疑惑地瓜葉究竟有多大的魅力，讓阿嬤宛如蜘蛛人般掛在牆上照顧。這時便有人提出疑問「地瓜葉究竟是不是從地瓜中長出來的呢？」對此，臺北農產曾於臉書上解答：「地瓜葉和地瓜是不同種的存在」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲天母一位阿嬤蹲在房屋圍牆外的遮雨棚上種菜。（圖／臉書社團《路上觀察學院》）
▲天母一位阿嬤蹲在房屋圍牆外的遮雨棚上種菜。（圖／臉書社團《路上觀察學院》）
臺北農產16日於臉書發文，詢問眾人是否在外點燙地瓜葉時，被自家的好奇寶寶詢問：「地瓜葉是不是地瓜長出來的？」，北農對此解答「此甘藷非彼甘藷，地瓜葉和地瓜，是不同種的存在」，市場中常看到的地瓜葉其實是「葉用甘藷」，並不會結出地瓜。

▲臺北農產說明，地瓜葉和地瓜是不同種的存在。（圖／臺北農產 臉書）
▲臺北農產說明，地瓜葉和地瓜是不同種的存在。（圖／臺北農產 臉書）
北農表示，「葉用甘藷」目前包括：臺農71號、桃園2號等綠葉品種，這些像葉菜類蔬菜利用的種類，特別歸類為葉用甘藷。葉用甘藷在臺灣ㄧ年四季都可以生長，高溫多雨的環境下生長得更旺盛，當夏季比較缺乏葉菜類時，葉用甘藷是少數能維持正常生產的蔬菜作物，不過目前尚未培育出不需剝除葉柄表皮、口感更好的品種。

此外，為什麼地瓜葉以前也被稱為「豬菜」？北農解釋，早期不把地瓜葉當作食用蔬菜，原因是容易栽種、可多次採收又價格便宜，故多被農民當作飼養家豬的主要飼料。

超狂阿嬤翻牆「高空種菜」！掛15公尺高圍牆　本尊現身了

遇到別靠近！東非狒狒「靠打架」排位　目前疑逃往新屋

普發6000今登記！「8銀行」超佛回饋懶人包　再現賺5百元

經典賽／日本奪冠霸榜推特！大谷翔平被封神　球迷哭一片

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀