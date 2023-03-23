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超狂阿嬤翻牆「高空種菜」！掛15公尺高圍牆　本尊現身了

▲天母一位阿嬤蹲在房屋圍牆外的遮雨棚上種菜。（圖／臉書社團《路上觀察學院》）
▲天母一位阿嬤蹲在房屋圍牆外的遮雨棚上種菜。（圖／臉書社團《路上觀察學院》）

記者李惠婷/綜合報導

看了讓人膽顫心驚！日前有民眾在天母某棟舊公寓的遮雨棚上目擊驚人的一幕，一位阿嬤在毫無繩索保護的狀況下爬至圍牆外，以手扶牆支撐，蹲在遮雨棚上栽種蔬菜，危險的畫面被拍下傳上網後迅速傳開，眾人直呼她是「蜘蛛人」，而她本人也現身回應了。

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原PO於臉書社團《路上觀察學院》發布照片，畫面中是天母的一棟舊公寓，有名阿嬤正蹲在房屋圍牆外的遮雨棚上，疑似在照顧牆邊的那排植物，原PO拍下後上傳社團，打趣道「阿嬤玩捉迷藏太厲害，結果太陽快下山了還沒被發現，只好順便種花」。

▲阿嬤在毫無繩索保護的狀況下爬至圍牆外，令人看得膽顫心驚。（圖／臉書社團《路上觀察學院》）
▲阿嬤在毫無繩索保護的狀況下爬至圍牆外，令人看得膽顫心驚。（圖／臉書社團《路上觀察學院》）
該則照片立刻吸引大量民眾的目光，紛紛留言「不是吧！這不是警察臨檢才會做的事？」、「我說我走錯房間了，你們信嗎」、「高手在民間欸，陽台空間不夠直接種在別人家屋頂」、「用生命在種菜」、「阿嬤是蜘蛛人化身嗎？」、「下面那個雨遮如果脆化就再見掰掰，有夠毋湯」、「這樣太危險」、「先報警吧！一個不小心就完了」。

該文大力發酵，據《民視新聞》報導指出，該名「蜘蛛人阿嬤」已70多歲，牆邊的植物是很久以前種的地瓜葉，之所以會翻牆出去是為摘除枯黃的葉子，阿嬤強調自己沒有常常爬出去，且圍牆「沒有很高啦」，表示自己都有穿止滑鞋，未來也還會繼續栽種。

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