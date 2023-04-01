港史首位連環殺手！肢解、製標本　「雨夜屠夫」林過雲

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警方獲報後於沖印店附近埋伏，於同年8月18日將前去取照片的林過雲逮捕，而後又在其住所內搜獲大量證物，包括女性器官的標本、部分殘肢、手術器材、照片及錄影帶，以及受害人的私人物品。
案件於1983年3月3日起開審，林過雲被控4項謀殺罪，本應判死，最後卻因特赦改判終身監禁。5名精神科醫生為他做深入評估，包含心理測驗、智商測驗及記憶測驗，結果並無明顯不正常之處，因此專家多半認為，林過雲並無精神病，犯案只為滿足不正常的性需求，甚至有故意說謊誤導專家之嫌。
4名死者中，有3名從事特種行業，林過雲認為殺害對方是替天行道，但第4名女死者是年僅17歲的女學生，林過雲自己都不明白為何要殺。
檢調深入調查後發現，林過雲的童年過得非常不愉快，成長環境複雜，父親有3名太太、10個孩子，林過雲是長子，父親對他的管教相當嚴厲，與父親的感情不佳，常遭父親打罵，林過雲中學畢業後便開始在機車店工作，也曾當過冷氣學徒。
1973年初，林過雲與父親爭執後被趕出家門，曾因在公廁對陌生女子進行猥褻而被捕，因被認為精神有問題而送入青山精神病院。1978年，林過雲取得計程車牌照，1981年突然對攝影產生興趣，開始研究攝影技術，任職夜間計程車司機後行為越發詭異，其母還曾於半夜見他在家中像夢遊般走來走去，沒想到最後真的闖下大禍。
專家認為，林過雲與家人關係疏離，很有可能是因為童年過得不愉快，沒有宣洩的管道，習慣壓抑自我，遇到某個時機點或被什麼事情觸發，就會做出失控的暴力行為。這宗案件在香港引起了極大轟動，也被多次翻拍成影視作品。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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