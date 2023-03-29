詐團多次轉換據點藏身住宅大樓 博弈水房洗錢逾44億
詐騙集團租用住宅大樓並在網路招募青年從事線上支付平臺洗錢匯兌等，成員分為3班制輪番運作，成立短短10個月來，經手賭博網站入金、出金洗錢金額已逾越南盾3兆5,235億6,300萬餘元，換算新臺幣逾44億元8,845萬元，不法獲利達1500萬元。高市刑大逮捕以沈姓犯嫌為首的21名水房成員，全案以違反刑法賭博罪、洗錢防制法等罪嫌送辦。
記者郭凱杰／高雄報導
高市刑大日前接獲情資沈姓主嫌租用住宅大樓並以高薪、工作輕鬆為誘因，在網路招募相關共犯成員，分為3班制輪番運作，以自動化程式輔助作業流程，節省人力負擔及開銷外，更可以降低出入成員數量以避免遭檢舉，並以境外帳戶層層轉帳來躲避查緝，協助境外詐欺及網路簽賭集團轉帳贓款，進而從中抽成牟利從事線上支付平臺洗錢匯兌等不法行為情資，隨即會同新興、苓雅分局等單位共組專案小組。
高市刑大科技犯罪偵查隊隊長林建均表示，洗錢集團為了躲避警方追緝風險，不僅多次轉換據點避免警方追查，選擇與一般上班族相同時段，偽裝為住戶出門上班，頻繁轉移設備及人員。於日前時機成熟之際，一舉破獲這個藏匿在住宅大樓上的博弈洗錢集團，逮捕以沈姓犯嫌為首的21名水房成員，現場查扣電腦主機10組、手機108支及網路設備1批等犯罪所得及證物。
高雄市警方提醒，機房或水房集團常以「高薪、輕鬆、免經驗」工作為由，吸引年輕人加入從事不法行為，在此呼籲國人，求職時必須謹慎，切勿一時貪念，從事非法工作、誤入歧途。