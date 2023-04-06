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北海道不滑雪玩什麼？冰上釣魚、雪地騎馬　羨煞台灣朋友

▲春天到日本北海道旅遊不只能滑雪，獨特金山湖「冰上釣魚」，或漫天飄雪的浪漫「雪地騎馬」，絕對羨煞台灣朋友。（圖／記者蕭涵云攝）
▲春天到日本北海道旅遊不只能滑雪，獨特金山湖「冰上釣魚」，或漫天飄雪的浪漫「雪地騎馬」，絕對羨煞台灣朋友。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/日本報導

疫情趨緩，不少國人已搶先飛出國旅遊，無論疫情前後，日本都是民眾旅行首選，而北海道更常是赴日必訪的排行榜常勝軍。直到現在春天都還能滑雪的北海道，大啖美食搭配溫泉泡湯超享受，但除此之外，還能做什麼？跟著《NOWnews今日新聞》的腳步，體驗台灣沒有的金山湖「冰上釣魚」，或漫天飄雪的浪漫「雪地騎馬」，絕對羨煞台灣朋友。

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北海道Kiroro滑雪渡假村雪季超長，能從冬天一路滑雪至5月初，現在出發也很可以。以全包式滑雪假期Club Med為例，在北海道就擁有3間雪村，早在12月初就開村的Club Med Tomamu及Club Med Sahoro，前者和星野Tomamu為在同一個滑雪場，以日式風格結合大膽的時尚元素打造時髦摩登的飯店空間，不只有滑不完的雪、還有分級分齡的兒童滑雪俱樂部，同樣能享受霧冰平台、Mina Mina微笑海灘與戶外溫泉裸湯；後者則以北海道少數民族阿伊努族的傳統圖騰，沈浸自然濃厚的日式文化，還能體驗雪地健行、室內攀岩、室內溫水泳池、露天加拿大浴等設施。

▲別以為雪季已結束，北海道Kiroro滑雪渡假村可以滑雪到5月。（圖／記者蕭涵云攝）
▲別以為雪季已結束，北海道Kiroro滑雪渡假村可以滑雪到5月。（圖／記者蕭涵云攝）
▲北海道除了滑雪，還可以體驗雪地健行。（圖／記者蕭涵云攝）
▲北海道除了滑雪，還可以體驗雪地健行。（圖／記者蕭涵云攝）
最新開幕的Club Med Kiroro Peak，同時也是雪季最長的一處，男神坤達2月造訪時還狂曬滑雪帥照，喜歡到吶喊「我希望我今年可以再去一次！」融合東西方前衛設計與阿伊努文化，超美窗景客房絕對會是網美拍爆的熱門打卡點。須年滿12歲才能入住，享受較高隱私的靜謐感；預計年底將再開放全年齡服務的Kiroro Grand本館。

▲想像得到這麼大一片雪地下，是一整面湖泊嗎？抵達遠方小小的帳篷，就能冰上釣魚囉。（圖／記者蕭涵云攝）
▲想像得到這麼大一片雪地下，是一整面湖泊嗎？抵達遠方小小的帳篷，就能冰上釣魚囉。（圖／記者蕭涵云攝）
▲釣魚的帳篷在右側，左邊橘色小帳可是特製的「廚房」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲釣魚的帳篷在右側，左邊橘色小帳可是特製的「廚房」。（圖／記者蕭涵云攝）
到北海道當然不能只滑雪，必玩台灣沒有的特殊行程！趁每年冬季期間，湖面結冰並被整片厚厚冰雪層層覆蓋，體驗當地人也熱愛的「冰上釣魚」，包括知名的網走湖、阿寒湖、金山湖等地都能垂釣「西太公魚Wakasagi」。

▲進入帳篷，找到喜歡的冰洞位置，坐下就能開釣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲進入帳篷，找到喜歡的冰洞位置，坐下就能開釣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲神釣手第一釣便一石二鳥。（圖／記者蕭涵云攝）
▲神釣手第一釣便一石二鳥。（圖／記者蕭涵云攝）
先在結冰湖面走上一段抵達湖中央，進到帳篷內、裝備已經一應俱全，直接在鑿好洞的冰上坐下就能開釣，把魚線直直垂落湖底後，細心觀察釣魚桿有微小動靜，便能抄起一抽、迅速收線，等著魚兒入袋，是初學者也能輕鬆體驗的行程。

▲究竟誰的釣魚桿會先上鉤？太久沒有動靜，可以輕彈一下魚線頂端是訣竅。（圖／記者蕭涵云攝）
▲究竟誰的釣魚桿會先上鉤？太久沒有動靜，可以輕彈一下魚線頂端是訣竅。（圖／記者蕭涵云攝）
▲這一間帳篷都是神人，初學者也能釣到肥美西太公魚。（圖／記者蕭涵云攝）
▲這一間帳篷都是神人，初學者也能釣到肥美西太公魚。（圖／記者蕭涵云攝）
最大的樂趣當然是品嚐現場裹粉酥炸的西太公魚天婦羅，吃起來新鮮又美味；技術不佳的人也別擔心，就算沒釣到半隻，現場貼心的服務人員也都備有撈捕到的西太公魚，不用怕會吃不到。

▲釣不到也沒關係，現場有準備好給大家品嚐的Wakasagi。（圖／記者蕭涵云攝）
▲釣不到也沒關係，現場有準備好給大家品嚐的Wakasagi。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「廚房」開工囉，直接將西太公魚沾裹麵衣，下鍋現炸。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「廚房」開工囉，直接將西太公魚沾裹麵衣，下鍋現炸。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Wakasagi天婦羅開吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Wakasagi天婦羅開吃。（圖／記者蕭涵云攝）
北海道最酷的當地體驗，可別錯過「雪地騎馬」！在軟雪覆蓋的馬場內，由專業人士指導觸摸並親近馬兒，還會傳授躍上馬背與騎行的基本知識，先在柵欄內熟悉訓練，或由嚮導牽繩引領騎乘馬兒繞行；天氣好時，部分馬場還可體驗自行漫步到果園的出巡任務。

▲首先要跟長髮飄逸的馬兒，培養一點感情。（圖／記者蕭涵云攝）
▲首先要跟長髮飄逸的馬兒，培養一點感情。（圖／記者蕭涵云攝）
▲體貼馬兒也會得到溫柔的善待喔。（圖／記者蕭涵云攝）
▲體貼馬兒也會得到溫柔的善待喔。（圖／記者蕭涵云攝）
大家要記得馬兒也是相當溫馴有感情，上馬時可不要一屁股重重坐下，抓穩馬鞍並踩住馬蹬後一躍而上，找到平衡重心後再緩緩坐下，馬兒感受到你的體貼會更溫柔地行走喔。

▲台灣沒有的「雪地騎馬」，搭配漫天飛舞的飄雪更夢幻。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣沒有的「雪地騎馬」，搭配漫天飛舞的飄雪更夢幻。（圖／記者蕭涵云攝）
▲專業人士引領牽馬繞行馬場。（圖／記者蕭涵云攝）
▲專業人士引領牽馬繞行馬場。（圖／記者蕭涵云攝）
騎著馬兒漫步在難得雪景中，實在讓人很難不興奮，不過雪地騎馬因為長時間待在戶外，建議禦寒保暖裝備要充足。但可別以為騎馬就算有人牽著，也只是緩緩地行走罷了，因為雪層厚度難以衡量，有時可會遇上不少起伏刺激的關卡，建議還是要抓緊馬鞍或韁繩，以免重心不穩易造成危險。

▲大雪堆疊的馬場，就算只是緩步行走，也偶有刺激感。（圖／記者蕭涵云攝）
▲大雪堆疊的馬場，就算只是緩步行走，也偶有刺激感。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不只能體驗騎馬，還連帶率領一群小馬呢。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不只能體驗騎馬，還連帶率領一群小馬呢。（圖／記者蕭涵云攝）
像記者還遇上調皮的馬兒，總是喜歡靠著雪牆行走，領教了一整身擦雪而過的特殊體驗。而馬場內也還有許多可愛動物都很想認識大家，小馬們更不斷到處遊走，或跟著騎乘的馬兒屁股後頭糾纏，讓大家的心都被融化了。

▲大家一騎上馬背都相當興奮，雪地裡騎馬又是一番難忘的體驗。（圖／記者蕭涵云攝）
▲大家一騎上馬背都相當興奮，雪地裡騎馬又是一番難忘的體驗。（圖／記者蕭涵云攝）
▲身處台灣的國人，連雪景都難得一見，更何況是雪地騎馬。（圖／記者蕭涵云攝）
▲身處台灣的國人，連雪景都難得一見，更何況是雪地騎馬。（圖／記者蕭涵云攝）

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