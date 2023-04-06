北海道不滑雪玩什麼？冰上釣魚、雪地騎馬　羨煞台灣朋友

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最新開幕的Club Med Kiroro Peak，同時也是雪季最長的一處，男神坤達2月造訪時還狂曬滑雪帥照，喜歡到吶喊「我希望我今年可以再去一次！」融合東西方前衛設計與阿伊努文化，超美窗景客房絕對會是網美拍爆的熱門打卡點。須年滿12歲才能入住，享受較高隱私的靜謐感；預計年底將再開放全年齡服務的Kiroro Grand本館。
到北海道當然不能只滑雪，必玩台灣沒有的特殊行程！趁每年冬季期間，湖面結冰並被整片厚厚冰雪層層覆蓋，體驗當地人也熱愛的「冰上釣魚」，包括知名的網走湖、阿寒湖、金山湖等地都能垂釣「西太公魚Wakasagi」。
先在結冰湖面走上一段抵達湖中央，進到帳篷內、裝備已經一應俱全，直接在鑿好洞的冰上坐下就能開釣，把魚線直直垂落湖底後，細心觀察釣魚桿有微小動靜，便能抄起一抽、迅速收線，等著魚兒入袋，是初學者也能輕鬆體驗的行程。
最大的樂趣當然是品嚐現場裹粉酥炸的西太公魚天婦羅，吃起來新鮮又美味；技術不佳的人也別擔心，就算沒釣到半隻，現場貼心的服務人員也都備有撈捕到的西太公魚，不用怕會吃不到。
北海道最酷的當地體驗，可別錯過「雪地騎馬」！在軟雪覆蓋的馬場內，由專業人士指導觸摸並親近馬兒，還會傳授躍上馬背與騎行的基本知識，先在柵欄內熟悉訓練，或由嚮導牽繩引領騎乘馬兒繞行；天氣好時，部分馬場還可體驗自行漫步到果園的出巡任務。
大家要記得馬兒也是相當溫馴有感情，上馬時可不要一屁股重重坐下，抓穩馬鞍並踩住馬蹬後一躍而上，找到平衡重心後再緩緩坐下，馬兒感受到你的體貼會更溫柔地行走喔。
騎著馬兒漫步在難得雪景中，實在讓人很難不興奮，不過雪地騎馬因為長時間待在戶外，建議禦寒保暖裝備要充足。但可別以為騎馬就算有人牽著，也只是緩緩地行走罷了，因為雪層厚度難以衡量，有時可會遇上不少起伏刺激的關卡，建議還是要抓緊馬鞍或韁繩，以免重心不穩易造成危險。
像記者還遇上調皮的馬兒，總是喜歡靠著雪牆行走，領教了一整身擦雪而過的特殊體驗。而馬場內也還有許多可愛動物都很想認識大家，小馬們更不斷到處遊走，或跟著騎乘的馬兒屁股後頭糾纏，讓大家的心都被融化了。