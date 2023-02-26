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北海道「春季滑雪」訂單狂飆兩倍　5天4夜全包每人免3萬

▲疫情趨緩、出國旅遊潮大爆發，全包式滑雪假期品牌Club Med統計，截至目前與疫情前（2019）雪季相比，業績增長超過32%；過去四週下訂3～5月期間出發的春雪訂單，相較於前八週已衝破200%，其中家庭客群占比更穩佔7成。業者再推出5天4夜全包每人3萬元有找的限時優惠，每人現省至少萬元以上，吸引大批民眾追雪。（圖／記者蕭涵云攝）
▲疫情趨緩、出國旅遊潮大爆發，全包式滑雪假期品牌Club Med統計，截至目前與疫情前（2019）雪季相比，業績增長超過32%；過去四週下訂3～5月期間出發的春雪訂單，相較於前八週已衝破200%，其中家庭客群占比更穩佔7成。業者再推出5天4夜全包每人3萬元有找的限時優惠，每人現省至少萬元以上，吸引大批民眾追雪。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

疫情趨緩、出國旅遊潮大爆發，雖然今年雪季已過一半，不少國人仍把握北海道春季滑雪（3～5月）優惠好時機，據全包式滑雪假期品牌Club Med統計，截至目前與疫情前（2019）雪季相比，業績增長超過32%；過去四週下訂3～5月期間出發的春雪訂單，相較於前八週已衝破200%，其中家庭客群占比更穩佔7成。北海道春雪因「日照時間長」、「氣溫宜人」、「性價比高」、「鬆軟粉雪」四大特點，深受台灣民眾熱愛，相較於旺季而言，春雪整體優惠約有40～50%，今業者更喊出5天4夜全包每人3萬元有找的限時優惠，每人現省至少萬元以上、還可避開大批人潮，吸引大批民眾追雪。

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疫後大家都悶壞了，對滑雪期待不減反增，Club Med台灣珂境總經理劉育慧Trista表示 ，「台灣滑雪客因為疫情長達2年無法出國滑雪，自政府公告居隔3+4政策後，滑雪度假村詢問度和銷售力道居高不下」；如今國境解封，民眾對海外旅遊的嚮往更是勢不可擋。旅遊體驗電商平台KKday曾發佈「解封後海外旅遊趨勢洞察」，表示「台灣市場海外商品業績自去年10/13解封後至12月底，已較解封前成長超過5倍」，並公佈海外熱門旅遊目的地排行榜，前三名依序為日本、韓國、泰國，其中日本占比高達6成。

不過全球旅遊急凍至少2年，大家都須重建觀光資訊，劉育慧透露，「疫後第一場出國旅遊，消費者不僅對安全重視度提高，且願意付出更多預算強化在地深度體驗，定點奢旅需求增加」。尤其疫情期間Club Med未曾停下腳步，仍以一年三村的規模拓展全球版圖，更符合疫後暴增的旅遊戶外玩家需求；台灣也早在去年中便獨家推出COVID-19海外緊急醫療保障，相信都是順利接軌台灣民眾海外旅遊潮爆發的主因。

她同時分享，亞洲是在約2015～1016年開始盛行滑雪活動，爾後更因2018年平昌冬奧、2022年北京冬奧，因賽事倍受矚目、加上運動明星的劇集，成功將滑雪熱潮更貼近亞洲民眾，而過去在歐洲經營滑雪度假村經驗豐富的Club Med，更以其強項順利開展亞洲滑雪市場。Trista還進一步指出，Club Med明顯發現，滑雪市場從2018年開始，「每年都是兩位數的成長」。

▲Club Med Kiroro Peak鄰近日本海，每年冬季最高降雪量可達21公尺，是北海道雪場降雪量之冠！雪季長達160天，至5月初都能夠享受滑春雪樂趣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Club Med Kiroro Peak鄰近日本海，每年冬季最高降雪量可達21公尺，是北海道雪場降雪量之冠！雪季長達160天，至5月初都能夠享受滑春雪樂趣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲最新開幕的北海道Club Med Kiroro Peak，以當地少數民族阿伊努文化融合東西方前衛設計。（圖／記者蕭涵云攝）
▲最新開幕的北海道Club Med Kiroro Peak，以當地少數民族阿伊努文化融合東西方前衛設計。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全包式假期服務的美食美酒也相當有誠意，現殺整尾鮪魚，提供極新鮮刺身生魚片、散壽司等料理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全包式假期服務的美食美酒Buffet也相當有誠意，竟有現殺整尾鮪魚，提供極新鮮刺身生魚片、散壽司等料理。（圖／記者蕭涵云攝）
首創精緻全包式假期服務的Club Med，提供完善滑雪體驗受到消費者青睞，假期費用除了包含精緻舒適住房、精緻三餐美食美酒、無限暢飲吧台和多元豐富的室內外非滑雪活動，如瑜伽、G.O娛樂秀、主題派對等活動，還提供免費分齡分級專業滑雪課程、全日滑雪通行證等服務，甚至還有兒童照護服務（需額外付費），從初雪者至專業滑雪者，讓大人、小孩都能自在享受滑雪樂趣。據Club Med統計，截至目前與疫情前（2019）雪季相比，業績增長超過32%；過去四週下訂3～5月期間出發的春雪訂單，相較於前八週已衝破200%，其中家庭客群占比更穩佔7成。

北海道春雪因「日照時間長」、「氣溫宜人」、「性價比高」、「鬆軟粉雪」四大特點，深受台灣民眾熱愛，相較於旺季而言，春雪整體優惠約有40～50%，去年冬天於日本北海道才開幕的Kiroro Peak行館，擁有全北海道最豐沛的雪量及極佳鬆軟雪質，雪季長達160天，能讓12歲以上的玩家級雪友享受3～5月春季滑雪，今首次推出春雪限時優惠，即日起預訂4/1至5/6期間入住，食宿假期6折起，5天4夜（不含機票）每人29,000元起；而藝人楊千霈才剛偕同父母、先生與孩子，造訪的Club Med Sahoro則最適合三代同堂客群，行程除了食宿與滑雪，還包含了兒童俱樂部，還有加拿大浴、溫水泳池、雪地健行滿足稚齡與樂齡旅客，今起預定春雪（不含機票）5天4夜則是每人32,500元起，每人現省至少萬元以上、還可避開大批人潮。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

▲Kiroro Peak的Otaru主餐廳，有西方和亞洲2個主題餐區，提供全天異國美食自助餐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Kiroro Peak的Otaru主餐廳，有西方和亞洲2個主題餐區，提供全天異國美食自助餐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲位於Kiroro Grand的The Kaen燒肉主題餐廳，可大啖北海道十勝牛肉。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Kiroro Peak旅客可前往位於Kiroro Grand本館的The Kaen燒肉主題餐廳，大啖北海道十勝牛肉。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Kiroro Peak以溫馨木造客房融合日本傳統藝術「書道」設計成亮點，獨特窗景可飽覽粉雪景緻。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Kiroro Peak以溫馨木造客房融合日本傳統藝術「書道」設計成亮點，獨特窗景可飽覽粉雪景緻。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Club Med提供免費分齡分級專業滑雪課程，從穿戴裝備到初上雪道都是手把手教學，非常適合享受滑雪樂趣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Club Med提供免費分齡分級專業滑雪課程，從穿戴裝備到初上雪道都是手把手教學，非常適合享受滑雪樂趣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲藝人楊千霈的68歲父親，成功在適合三代同堂的Club Med Sahoro，解鎖樂齡滑雪體驗。（圖／Club Med提供）
▲藝人楊千霈的68歲父親，成功在適合三代同堂的Club Med Sahoro，解鎖樂齡滑雪體驗。（圖／Club Med提供）
▲楊千霈享受Club Med Sahoro的戶外加拿大浴。滑雪後泡完湯再享受美食，絕對是人生一大樂事。（圖／Club Med提供）
▲楊千霈享受Club Med Sahoro的戶外加拿大浴。滑雪後泡完湯再享受美食，絕對是人生一大樂事。（圖／Club Med提供）

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