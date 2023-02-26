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滑雪度假村兒童俱樂部超夯！爸媽享清福　親子商機大爆發

▲疫後出遊親子商機爆發！《NOWnews今日新聞》直擊Club Med Tomamu北海道度假村，包吃包住還有最受父母歡迎的兒童俱樂部服務，把小朋友送去學習滑雪，爸媽就能享受兩人世界。（圖／記者蕭涵云攝）
▲疫後出遊親子商機爆發！《NOWnews今日新聞》直擊Club Med Tomamu北海道度假村，包吃包住還有最受父母歡迎的兒童俱樂部服務，把小朋友送去學習滑雪，爸媽就能享受兩人世界。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

全包式滑雪假期品牌Club Med統計，截至目前與疫情前（2019）雪季相比，業績增長超過32%；過去四週下訂3～5月期間出發的春雪訂單，相較於前八週已衝破200%，其中家庭客群占比更穩佔7成，親子商機超夯。《NOWnews今日新聞》帶大家直擊Club Med Tomamu北海道度假村，包吃包住還有最受父母歡迎的兒童俱樂部服務，把小朋友送去學習滑雪，父母就能享受兩人世界；一對來自台灣的小姊妹參加完兒童俱樂部，笑著說裡面很好玩「不會想爸爸媽媽」。

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1950年由運動員Gérard Blitz發想，首創由服務人員G.O（Gentle Organizer）帶著旅客、一起體驗遊玩的Club Med精緻全包式假期服務；據悉，因會員結婚生子後開始有育兒需求，促使Club Med於1967年具備Mini Club兒童俱樂部服務，方便家庭客造訪玩樂。至今在全球30多個國家擁有70多座度假村的Club Med，打造多元豐富的水陸活動。

深受台灣人熱愛賞雪、滑雪的北海道度假村Club Med Tomamu，因氣候濕度低，擁有令人愛不釋手的極致鬆軟粉雪，即使是新手初學摔倒也不太會感覺到疼痛，成為滑雪愛好者的天堂。假期費用除了包含精緻舒適住房、三餐吃到飽美食美酒、無限暢飲吧台和多元豐富的室內外非滑雪活動，如瑜伽、G.O娛樂秀、主題派對等活動。

冬季假期最受父母讚賞的，除了有全日滑雪通行證，當然是擁有免費分齡分級的專業滑雪課程， 提供4～10歲兒童俱樂部、及11～17歲的青少年俱樂部完善滑雪教學，甚至還有2～3歲的兒童照護服務（需額外付費），可免費預約每日開班的小班制團體授課、或是另外付費享受1對1教練課；Tomamu擁有綠線、藍線甚至黑線共29條滑雪道，還包括了專為初學者打造的「魔毯」滑雪道輸送帶。只要把小孩交給專業人員照顧，大人也能自在享受滑雪樂趣，甚至全家一起初學滑雪至上手都是輕而易舉的事。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲兒童俱樂部有滑雪教練手把手教學，同儕一起學進步得更快。（圖／記者蕭涵云攝）
▲兒童俱樂部有滑雪教練手把手教學，同儕一起學進步得更快。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Club Med Tomamu擁有免費分齡分級的專業滑雪課程，並附有專為初學者設計的「魔毯」滑雪道輸送帶。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Club Med Tomamu擁有免費分齡分級的專業滑雪課程，並附有專為初學者設計的「魔毯」滑雪道輸送帶。（圖／記者蕭涵云攝）
▲這兒還有全日本最大的室內海灘，溫暖的「Mina Mina室內微笑海灘」，大人小孩都玩瘋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲這兒還有全日本最大的室內海灘，溫暖的「Mina Mina室內微笑海灘」，大人小孩都玩瘋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不想上課的小小孩，也有眾多工作人員陪玩雪照顧。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不想上課的小小孩，也有眾多工作人員陪玩雪照顧。（圖／記者蕭涵云攝）
《NOWnews今日新聞》記者造訪Club Med Tomamu，在村內與來自世界各地的旅客交朋友，直擊正在為小孩安排課程的父母樂得對鏡頭比YA；還有來自台灣的小姊妹參加兒童俱樂部後，笑著說裡面很好玩「不會想爸爸媽媽」，分享外籍教練教滑雪，從坡上往下滑還學了煞車。在主打親子體驗的日本北海道Club Med Tomamu，即使不想滑雪，也能體驗眾多非滑雪活動，搭雲海纜車至霧冰平台賞雪、獨特的雪地健行欣賞霧淞，還有日本最大的室內溫水人造波浪池Mina Mina微笑海灘、或享受露天風呂（Rotenburo）。

全包式餐飲服務不只包括Itara主餐廳提供三餐國際化及亞洲風味自助式美食，不只吃得到現殺整尾鮪魚的新鮮生魚片，美味十勝牛肉、北海道魚鮮料理等在地食材；在Haku特色主題餐廳享受單點式新鮮爐烤日式燒肉晚餐。最Chill的Unkai主吧台，白日放鬆又沉靜，父母還可透過大片落地窗觀看孩童滑雪；每晚上演氣氛熱烈的G.O娛樂秀，驚人的空中特技、華麗歌舞秀、震撼日式太鼓表演等。甚至還看到了白天參與Kids Club的孩童們上台精彩表演，令不少父母大為驚喜，跟著又唱又跳還忙著手機錄影拍照。想享受兩人世界的父母，也別忘了到The Nest吧台小酌一杯，或可參加清酒和威士忌品酒課程，品飲百年歷史「余市」威士忌、三多利頂級「山崎」 威士忌或是傳統風味清酒。

▲正在為孩童預約課程的父母，開心雙手比YA。（圖／記者蕭涵云攝）
▲正在為孩童預約課程的父母，開心雙手比YA。（圖／記者蕭涵云攝）
▲把兒童交給專業人員陪玩照顧或學習滑雪，父母也能專注滑雪或享受兩人世界。（圖／記者蕭涵云攝）
▲把兒童交給專業人員陪玩照顧或學習滑雪，父母也能專注滑雪或享受兩人世界。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Unkai主吧台外的觀景台，還可直接看到正在學習滑雪的兒童，並拍照留念。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Unkai主吧台外的觀景台，還可直接看到正在學習滑雪的兒童，並拍照留念。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不少父母會在Unkai主吧台悠閒吃喝，斜躺在靠窗沙發區看著孩童滑雪。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不少父母會在Unkai主吧台悠閒吃喝，斜躺在靠窗沙發區看著孩童滑雪。（圖／記者蕭涵云攝）
▲和同儕或兄弟姊妹一起學習滑雪，進步更快，（圖／記者蕭涵云攝）
▲和同儕或兄弟姊妹一起學習滑雪，進步更快，（圖／記者蕭涵云攝）
▲許多小小孩才滑雪一兩堂課就很上手。（圖／記者蕭涵云攝）
▲許多小小孩才滑雪一兩堂課就很上手。（圖／記者蕭涵云攝）
▲專業分級課程，即使是青少年或大人學習滑雪，同樣有教練親切教學。（圖／記者蕭涵云攝）
▲專業分級課程，即使是青少年或大人學習滑雪，同樣有教練親切教學。（圖／記者蕭涵云攝）
▲在粉雪天堂的北海道，滑雪就算摔倒也不太疼痛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲在粉雪天堂的北海道，滑雪就算摔倒也不太疼痛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲在Haku特色主題餐廳享受新鮮爐烤日式燒肉。（圖／記者蕭涵云攝）
▲在Haku特色主題餐廳享受新鮮爐烤日式燒肉。（圖／記者蕭涵云攝）
▲到北海道當然不能錯過品嚐新鮮海鮮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲到北海道當然不能錯過品嚐新鮮海鮮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Itara主餐廳每日供應異國美食，其中不乏現點現做的精緻料理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Itara主餐廳每日供應異國美食，其中不乏現點現做的精緻料理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲主餐廳三餐菜色相當豐富，日式、義式、美式還有亞洲風味兼具。（圖／記者蕭涵云攝）
▲主餐廳三餐菜色相當豐富，日式、義式、美式還有亞洲風味兼具。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不想滑雪，也還有雪地健行可體驗。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不想滑雪，也還有雪地健行可體驗。（圖／記者蕭涵云攝）
▲孩童們參與Kids Club後晚上登台表演，讓台下眾多父母興奮加油。（圖／記者蕭涵云攝）
▲孩童們參與Kids Club後晚上登台表演，讓台下眾多父母興奮加油。（圖／記者蕭涵云攝）
▲每晚上演的G.O表演，總令眾人目不轉睛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲每晚上演的G.O表演，總令眾人目不轉睛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲G.O們竟然上演驚人的空中特技。（圖／記者蕭涵云攝）
▲G.O們竟然上演驚人的空中特技。（圖／記者蕭涵云攝）

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