滑雪度假村兒童俱樂部超夯！爸媽享清福　親子商機大爆發

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深受台灣人熱愛賞雪、滑雪的北海道度假村Club Med Tomamu，因氣候濕度低，擁有令人愛不釋手的極致鬆軟粉雪，即使是新手初學摔倒也不太會感覺到疼痛，成為滑雪愛好者的天堂。假期費用除了包含精緻舒適住房、三餐吃到飽美食美酒、無限暢飲吧台和多元豐富的室內外非滑雪活動，如瑜伽、G.O娛樂秀、主題派對等活動。
冬季假期最受父母讚賞的，除了有全日滑雪通行證，當然是擁有免費分齡分級的專業滑雪課程， 提供4～10歲兒童俱樂部、及11～17歲的青少年俱樂部完善滑雪教學，甚至還有2～3歲的兒童照護服務（需額外付費），可免費預約每日開班的小班制團體授課、或是另外付費享受1對1教練課；Tomamu擁有綠線、藍線甚至黑線共29條滑雪道，還包括了專為初學者打造的「魔毯」滑雪道輸送帶。只要把小孩交給專業人員照顧，大人也能自在享受滑雪樂趣，甚至全家一起初學滑雪至上手都是輕而易舉的事。
《NOWnews今日新聞》記者造訪Club Med Tomamu，在村內與來自世界各地的旅客交朋友，直擊正在為小孩安排課程的父母樂得對鏡頭比YA；還有來自台灣的小姊妹參加兒童俱樂部後，笑著說裡面很好玩「不會想爸爸媽媽」，分享外籍教練教滑雪，從坡上往下滑還學了煞車。在主打親子體驗的日本北海道Club Med Tomamu，即使不想滑雪，也能體驗眾多非滑雪活動，搭雲海纜車至霧冰平台賞雪、獨特的雪地健行欣賞霧淞，還有日本最大的室內溫水人造波浪池Mina Mina微笑海灘、或享受露天風呂（Rotenburo）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
全包式餐飲服務不只包括Itara主餐廳提供三餐國際化及亞洲風味自助式美食，不只吃得到現殺整尾鮪魚的新鮮生魚片，美味十勝牛肉、北海道魚鮮料理等在地食材；在Haku特色主題餐廳享受單點式新鮮爐烤日式燒肉晚餐。最Chill的Unkai主吧台，白日放鬆又沉靜，父母還可透過大片落地窗觀看孩童滑雪；每晚上演氣氛熱烈的G.O娛樂秀，驚人的空中特技、華麗歌舞秀、震撼日式太鼓表演等。甚至還看到了白天參與Kids Club的孩童們上台精彩表演，令不少父母大為驚喜，跟著又唱又跳還忙著手機錄影拍照。想享受兩人世界的父母，也別忘了到The Nest吧台小酌一杯，或可參加清酒和威士忌品酒課程，品飲百年歷史「余市」威士忌、三多利頂級「山崎」 威士忌或是傳統風味清酒。