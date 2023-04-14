遊艇新藍海／投入5.5億發展遊艇產業　航港局承諾將完備法規

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航港局船務組科長黃奕僑接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，台灣的遊艇港是近年才發展出來新興產業，由於產業型態的改變、船舶大型化，所以一些商港便開始擴建，「高雄港它就是大型船往外停，愛河灣這一塊，吃水沒有辦法停到大船，就開放一些區域去停遊艇，（台南）安平也是如此。」此外，由於部分地區漁業逐漸沒落，在經濟發展與消費需求下，遊艇產業規模也越來越大。
不過，海港有商港、漁港等不同類型，有業者反應在遊艇碼頭申請建置或租用上時常遭遇困難，對此，航港局已經與漁業署等相關部會及專家學者成立「遊艇泊區整體發展輔導小組」，輔導地方政府先辦理遊艇泊區區域整體規劃，針對轄內水域整體盤點規劃，包含轄管資源評估與盤點、泊區發展條件、營運策略及周邊港口競合性等進行評估，不論是地方政府或是民間業者都會統一協助。
航港局指出，遊艇是可以提供民眾親近海洋、接近海洋的工具，在台灣已有越來越多國人藉由遊艇從事旅遊活動，遊艇已由原一般人認為是小眾高端人士從事的活動，發展成為新的旅遊趨勢。
在完備法制方面，航港局也提到，他們將檢討將非自用營業的型態修正使其更鬆綁、更具彈性，不以客貨運送為目的，而是以娛樂為主，不再限縮以往非自用遊艇的型態與範疇，將透過密集召開會議檢討鬆綁相關法規來達成。
在非自用遊艇成為營業用遊艇方面，參考其他國家商業遊艇的模式，並蒐集了解可從事的娛樂用途或遊艇型態的類型。未來正名後的「營業用遊艇」，配合其多元彈性的經營型態，並參照國際作法，在不從事客、貨船運送行為前提下，朝開放角度檢討相關法規，未來要讓遊艇的娛樂功能有更大彈性可以發揮，旅行社在產品包裝上，可將遊艇與陸上遊程結合，行程中一段搭遊艇，另一段搭鐵公路或飛機，可有多種的變化組合。此外，也會修法推動開放遊艇可供搭載不特定乘客，民眾可以不用自己去買船就可直接接觸遊艇活動。
只不過，有了泊位、遊憩空間和法規之後，還需要相關的活動與遊程配合才能真正的活化產業。航港局港務組副組長陳怡如接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，遊艇遊程其實不如大眾所想像的昂貴，「大部分登船體驗都不太會收費，其他有駕照的參加者可以選擇租借遊艇，或是在遊艇上用餐、出海等，費用從幾百元至兩三千元都有。」
以3月大鵬灣的帆船生活節為例，包含「遊艇遊程比賽」、「枋星遊艇探索行程」，周邊現場也提供免費親子遊具設施，整體活動以策展概念，注入創意展演藝術、屏東觀光圈市集與小旅行，可讓遊客從從海上玩到陸地；另外，還有去年高雄海洋派對，參與人數達3萬人次，活動效益創造6183萬元產值，也是未來遊艇休憩產業的發展範本之一。
遊艇產業正在台灣迅速發展，然而，法規無法與產業即時配合，在硬體設施和相關活動需求持續到位後，中央是否能依照規劃實現遊艇產業發展願景，民間與政府必須通力合作。