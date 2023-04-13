不只李坤城！3名人也因大腸癌病逝　台灣「這地」患病率最高

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想預防大腸癌，重點在於飲食習慣，高敏敏提供「8個須遵守的良好習慣」：
1、避免加工肉類：加工肉類已列為第一級致癌物
2、吃食物原型態：少攝取加工食品
3、避免易致癌食物：像是油炸、燒烤、酒精、紅肉、高糖份飲料等都是屬於易致癌食物
4、建議少吃為妙
5、多吃蔬菜水果：建議每天2碗蔬菜＋2碗水果
6、增加膳食纖維攝取外 也能養好腸道好菌
7、維持排便習慣：好習慣能幫助腸道整潔乾淨
8、保持運動習慣：並定期檢查
罹癌食物
1、燒烤物：肉類經高溫燒烤 就會產生癌物質 如異環胺 增加罹患癌症的風險
2、油炸物：易有 環狀芳香烴化合物 可能導致大腸直腸癌
3、高脂肪食物：易滋養癌細胞 除了癌症之外也容易造成心血管疾病、腦中風等風險
4、發霉、受污染食材：黃麴毒素是強烈致癌物 容易傷腎、傷肝
5、醃漬、煙燻食物：鹽漬食物易產生「二甲基亞硝酸鹽」 煙燻易產生「苯並芘」都是屬於致癌物
6、加工肉類 ：加工肉屬於一級致癌物 大多會添加「亞硝酸鹽」可能導致罹患大腸癌的風險
7、檳榔：檳榔子 是第一類致癌物 常食用會導致口腔黏膜下纖維化 造成口腔癌
8、酒精：飲酒所產生的乙醛屬於一級致癌物 易引起口腔癌、咽喉癌、食道癌等
防癌食物
1、十字花科蔬菜：富含吲哚indole
2、蘋果：槲皮素、纖維等 幫助降低腫瘤風險
3、櫻桃：花青素、維生素C 降低癌症機率
4、蔓越莓：含有莓果多酚等抗氧化物
5、葡萄：白藜蘆醇 減緩癌細胞生長、抑制腫瘤
6、紅蘿蔔：類胡蘿蔔素能幫助抗癌
7、番茄：茄紅素能預防腫瘤、阻止癌細胞增殖
8、堅果核桃：不飽和脂肪酸 可以減緩癌症延展速度
「預防勝於治療」，高敏敏提醒可透過每日均衡攝取6大類食物，搭配少油、少鹽、少精緻糖的烹調手法，就能有效防癌、抑制癌細胞生長。大腸是身體非常重要的器官，吃下肚的營養會在小腸先被吸收再到大腸，換句話說大腸是負責水分及維生素的回收、處理排泄，當大腸有狀況時，就會影響消化器官和排便。所以不管是年輕人還是長輩們，要時時注意每日飲食習慣，畢竟健康是一輩子的。
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