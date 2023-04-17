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6000元放最大特搜！換超過1萬8千元家電　翻3.6倍拿2.2萬日本和牛

▲搶政府普發6000元商機，百貨通路、美食業者祭出翻倍優惠，汐止遠雄廣場可買超過1萬8000元家電，乾杯超市放大3.6倍換近2.2萬日本和牛。（圖／汐止遠雄廣場提供）
▲搶政府普發6000元商機，百貨通路、美食業者祭出翻倍優惠，汐止遠雄廣場可買超過1萬8000元家電，乾杯超市放大3.6倍換近2.2萬日本和牛。（圖／汐止遠雄廣場提供）

記者蕭涵云/綜合報導

響應政府普發6000元現金，百貨通路、美食業者祭出翻倍優惠活動刺激消費。汐止遠雄廣場祭出「全民6千 放大攻略」，6000元可買到價值超過1萬8000元的家電，SKM Park Outlets高雄草衙最低下殺1.8折起，最高現省萬元；乾杯超市放大3.6倍！爽拿近2萬2,000元日本和牛，築間餐飲送7000元的加菜金，瓦城集團送6,866元驚喜大禮包。

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《NOWnews今日新聞》幫民眾精打細算，掌握好康放最大！汐止遠雄廣場聯手館內品牌祭出「全民6千 放大攻略」，「富士按摩椅」用超殺6000元可買到日式按摩槍＋揉壓愛視力＋方型靠枕墊，共價值18,160元的特別商品組合；「早點名露營生活館」使用現金結帳滿6000元送1200元禮券（可累贈）；「LA NEW」消費滿6000元贈3000元購物金；「阿瘦皮鞋」消費滿6000元送600元購物金再抽機票。

▲汐止遠雄廣場祭出折扣下殺力道，相當於生日慶的優惠活動。（圖／汐止遠雄廣場提供）
▲汐止遠雄廣場祭出折扣下殺力道，相當於生日慶的優惠活動。（圖／汐止遠雄廣場提供）
SKM Park Outlets高雄草衙眾多精選商品最低下殺至1.8折，6000放大最高現省超過萬元，「SHIATZY CHEN」金屬珠光柔軟手提包獨家優惠6,000元（原價32,800元打1.8折）、「MICHAEL KORS」WHITNEY大款包包，特價5,700元（原價19,000元打3折）、「MAX MARA」刺繡風衣外套特價6,840元（原價22,800元打3折）、「GLORIA」GUCCI太陽眼鏡獨家優惠5,980元（原價15,100元打3.9折）。

還有「伊萊克斯」OUTLETS限定，歐洲原裝靜音旋風式集塵盒吸塵器福利價6,000元（原價12,900元打4.6折，限量30台），「hengstyle恆隆行」藍牙七合一多功能體脂計＋冷熱震動按摩槍，特價6,000元（原價12,300元打4.8折）等。

▲伊萊克斯OUTLETS限定，歐洲原裝靜音旋風式集塵盒吸塵器福利價6,000元。（圖／新光三越提供）
▲伊萊克斯OUTLETS限定，歐洲原裝靜音旋風式集塵盒吸塵器福利價6,000元。（圖／新光三越提供）
▲「MICHAEL KORS」WHITNEY包包(大)特價5,700元、(小)特價5,250元。（圖／新光三越提供）
▲「MICHAEL KORS」WHITNEY包包(大)特價5,700元、(小)特價5,250元。（圖／新光三越提供）
乾杯超市每月15日祭出1KG業務使用的生鮮商品，5折起限量開搶活動，澳洲MB8+和牛涮涮燒、日本廣島A5和牛炎肉及西班牙Bellota伊比利豬涮涮燒，限量近5折優惠。4/30前日本A5和牛火鍋片與日本A5和牛上等火鍋片，肉量免費翻倍；祭出「六千和牛派對箱」重磅商品，內含可8～10人享用、重達3.4公斤的頂級肉品、壽喜燒醬汁、烏龍麵等，輸入優惠代碼「6000」，結帳金額現折600元，加上贈送的6,000元抵用券，價值放大3.6倍、換拿近2萬2,000元美食。

▲乾杯超市放大6000元，超值和牛商品限量上市。（圖／乾杯集團提供）
▲乾杯超市放大6000元，超值和牛商品限量上市。（圖／乾杯集團提供）
4/30前加入築間餐飲集團會員，至「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」及「絵馬別邸」5大品牌，單筆消費金額滿1000元，即可獲得總價值超過7000元加菜金回饋，包括肉盤免費升級大份、湯底免費升級、燒肉牛舌吃到飽還有免費升級火烤等；加菜金兌換期限則放寬使用至5/31。

▲築間「有之和牛鍋物放題」主打和牛火鍋吃到飽。（圖／築間餐飲集團提供）
▲響應政府普發6000元，築間餐飲送7000元加菜金。（圖／築間餐飲集團提供）
瓦城泰統集團集結8大品牌，祭出「驚喜六仟放大術」，下載「wa10」APP，前往品牌餐廳儲值6000元，即可領取總價值6,866元的32張電子優惠券！消費滿額可現場折抵388元美味金、品牌明星菜及並可兌換人氣飲品。可自用或其他會員，使用至5/31。

▲瓦城集團七大品牌慶祝母親節，4/18起內用外帶皆享優惠，最高「現折1000元」還加碼萬元電子券抽獎加菜金。（圖／瓦城泰統集團提供）
▲瓦城集團儲值6000元，可獲32張電子優惠券。（圖／瓦城泰統集團提供）

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