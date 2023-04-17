6000元放最大特搜！換超過1萬8千元家電　翻3.6倍拿2.2萬日本和牛

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還有「伊萊克斯」OUTLETS限定，歐洲原裝靜音旋風式集塵盒吸塵器福利價6,000元（原價12,900元打4.6折，限量30台），「hengstyle恆隆行」藍牙七合一多功能體脂計＋冷熱震動按摩槍，特價6,000元（原價12,300元打4.8折）等。
乾杯超市每月15日祭出1KG業務使用的生鮮商品，5折起限量開搶活動，澳洲MB8+和牛涮涮燒、日本廣島A5和牛炎肉及西班牙Bellota伊比利豬涮涮燒，限量近5折優惠。4/30前日本A5和牛火鍋片與日本A5和牛上等火鍋片，肉量免費翻倍；祭出「六千和牛派對箱」重磅商品，內含可8～10人享用、重達3.4公斤的頂級肉品、壽喜燒醬汁、烏龍麵等，輸入優惠代碼「6000」，結帳金額現折600元，加上贈送的6,000元抵用券，價值放大3.6倍、換拿近2萬2,000元美食。
4/30前加入築間餐飲集團會員，至「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」及「絵馬別邸」5大品牌，單筆消費金額滿1000元，即可獲得總價值超過7000元加菜金回饋，包括肉盤免費升級大份、湯底免費升級、燒肉牛舌吃到飽還有免費升級火烤等；加菜金兌換期限則放寬使用至5/31。
瓦城泰統集團集結8大品牌，祭出「驚喜六仟放大術」，下載「wa10」APP，前往品牌餐廳儲值6000元，即可領取總價值6,866元的32張電子優惠券！消費滿額可現場折抵388元美味金、品牌明星菜及並可兌換人氣飲品。可自用或其他會員，使用至5/31。