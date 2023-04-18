和牛研究室新推「和牛定食」 鐵粉敲碗！隱藏版牛排吐司正式開賣
和牛研究室繼推出「和牛女王」未經產母牛打造的華麗下午茶「近江牛珠寶盒」、富豪美食榜名物「太陽王和牛－尾崎牛」直球漢堡後，又有最新力作。邀來日籍餐飲顧問稻村健司師傅打造「和牛定食」，大啖味噌漬烤和牛、和牛味噌朴葉燒、和牛飛魚煮干拉麵等名物；更應鐵粉敲碗，將於4/20正式開賣隱藏版菜單「豪華和牛牛排吐司」。
記者蕭涵云/台北報導
和牛研究室持續推廣品牌和牛，聚焦近江和牛女王、太陽王和牛尾崎牛，並使用前胸肉、捲心肉、內側後腿肉與牛臀心等肉感十足的部位，打造的拉麵、炊飯、和風洋食與三明治等主菜與精緻餐點。
稻村健司師傅分享，「希望以和風元素展現用和牛不同部位的特色」，全新定食套餐將以主菜搭配當季鮮蔬日式漬物、沙拉、牛高湯、一見鐘情米與餐後甜點，另有3款單點餐點，讓大家能品嚐和牛從柔嫩、甜美到濃郁、豐腴等多元風味。
「和牛味噌朴葉燒」採用日本飛驒高山地方的鄉土料理「朴葉燒」作法，先將以まろや八丁味噌加豆瓣醬、味醂、糖、清酒熬煮稠化後靜置一晚的味噌醬，鋪於朴葉上並襯以菇蕈與日本大蔥，品嚐鹹辣醇厚的紐約客。
「和牛飛魚煮干拉麵」以苗林行進口的北海道夢之力高筋麵粉製成的生麵，燙熟後再鋪上肥瘦適中的捲心肉薄片，淋上以柴魚、飛魚與煮干熬製而成的高湯，將和牛燙炙出絕佳的嫩度、同時將和牛油脂融於湯中，最後以清新柚子皮果香提升清爽風味。
受到饕客歡迎的和牛研究室，更應鐵粉敲碗，把隱藏版菜單「豪華和牛牛排吐司」納入正式菜單，將和牛煎烤出焦香，層疊夾入日本昭和麵粉製作的頂規吐司，麵包表層口感酥脆、內層受鮮甜油花與肉汁浸潤，越咬越香，4/20正式開賣。