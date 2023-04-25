《平均地權條例》配套子法預告出爐！房仲業者：預售交易已砍半

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於政策早已經明朗化，《平均地權條路》上路後，對於當前房市不會造成進一步新的衝擊，政策將帶來兩大變化，包括預售市場未來將自用當道，銷售期將拉得更長，考驗開發商對於產品規劃與資金籌措能力，第二，私法人購置住宅的限制，也將衝擊高端市場買氣，短期會出現一小波豪宅成交潮，但長期可能導致豪宅買氣量縮。
至於檢舉獎金部分，曾敬德表示，用意主要應該還是嚇阻為主，實務上預售禁止換約轉手，開發商就不會配合更名，也無法轉讓，可能比較有爭議是在檢舉炒作行為，未來就看政策如何執行。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，縱然房價因種種因素已經盤整，不過平均地權條例修正案上路仍舊會產生三大影響。首先，是預售市場將以自用客戶為主結構，可預期在現今經濟狀況下，將出現蓋不出來的繞跑建商，消費者要自求多福。其次，不動產戰線更長，戰場更大。法規限制投資複雜度將大幅增加，受衝擊最大的高價住宅，在私法人不能持有後，將得搭配更多的財務規劃，這也促使資金轉往非主流產品，並可能衍生出新的規避方式造成意料之外的亂象。最後則是低價與利多兼具的區域，當資金潮水湧現，恐依舊是投機份子的心頭好。