房市／高雄楠梓房價難談？「逼近3字頭」很硬　在地房仲吐實情

《平均地權條例》配套子法預告出爐！房仲業者：預售交易已砍半

▲內政部今日公布《平均地權條例》配套子法，房仲業者認為已經達到嚇阻預售投資或投機行為，預售揭露成交金額明顯大減。（圖／NOWnews資料照片）
▲內政部今日公布《平均地權條例》配套子法，房仲業者認為已經達到嚇阻預售投資或投機行為，預售揭露成交金額明顯大減。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

內政部今（25）日召開《平均地權條例》配套子法草案預告記者會，重點包括預售屋轉售限制例外條款及審核辦法、 私法人購買住宅許可項目和免經許可樣態以及建立檢舉獎金制度。草案今起至5月15日公告20天後，經內政部部務會報同意，報請行政院核准。信義房屋認為，政策雖然還沒上路，但已經達到充份嚇阻預售投資或投機的行為，從政策發酵前2021第四季每月預售揭露成交金額約1800億元，去年下半年至今年2月，平均單月剩下約850億元。

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大家房屋企畫研究室總監郎美囡表示，《平均地權條例》配套子法在今日預告前，已經過多方討論，且政府陸續釋出相關訊息，將會受子法影響者，大部分已先行規劃或變動資產，預售案在去年已告知買方未來的轉售限制，也明顯對市場有抑制量體的作用，尤其預售案的交易量大受衝擊，中古屋市場也因多重打炒房措施，個案也有修正，由於早已發酵，子法上路後，掀起的波濤或許不大。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於政策早已經明朗化，《平均地權條路》上路後，對於當前房市不會造成進一步新的衝擊，政策將帶來兩大變化，包括預售市場未來將自用當道，銷售期將拉得更長，考驗開發商對於產品規劃與資金籌措能力，第二，私法人購置住宅的限制，也將衝擊高端市場買氣，短期會出現一小波豪宅成交潮，但長期可能導致豪宅買氣量縮。

至於檢舉獎金部分，曾敬德表示，用意主要應該還是嚇阻為主，實務上預售禁止換約轉手，開發商就不會配合更名，也無法轉讓，可能比較有爭議是在檢舉炒作行為，未來就看政策如何執行。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，縱然房價因種種因素已經盤整，不過平均地權條例修正案上路仍舊會產生三大影響。首先，是預售市場將以自用客戶為主結構，可預期在現今經濟狀況下，將出現蓋不出來的繞跑建商，消費者要自求多福。其次，不動產戰線更長，戰場更大。法規限制投資複雜度將大幅增加，受衝擊最大的高價住宅，在私法人不能持有後，將得搭配更多的財務規劃，這也促使資金轉往非主流產品，並可能衍生出新的規避方式造成意料之外的亂象。最後則是低價與利多兼具的區域，當資金潮水湧現，恐依舊是投機份子的心頭好。

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